Tepkiler sonrası Hadise'den flaş 'Eurovision' açıklaması
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Tepkiler sonrası Hadise'den flaş 'Eurovision' açıklaması

Tepkiler sonrası Hadise'den flaş 'Eurovision' açıklaması
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Şarkıcı Hadise, "Belçika için Eurovision'a gitmek istiyorum" demişti. Bu çıkışı sonrası Türk vatandaşlardan tepki toplayan Hadise'den yeni açıklama geldi

Hadise, uzun süredir göremediği annesi Gülnihal Açıkgöz ve babası Hasan Açıkgöz'ü ziyaret etmek için doğup, büyüdüğü Belçika'ya gitti.

Belçika'da 'MNM Radyo'da Peter Van de Veire'in programına konuk olan Hadise, samimi açıklamalarda bulundu.

2009'da "Düm Tek Tek" ile Türkiye'yi temsil eden ve 4'ncü olan şarkıcı, "Belçika adına Eurovision Şarkı Yarışması'na neden katılmayayım ki? Belçika için Eurovision'a gitmek istiyorum ama kimse bana teklif etmedi" dedi.

35 yaşındaki ünlü şarkıcı, kendisine gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Geçtiğimiz gün Belçika MNM Radyo Kanalı'nda katıldığım programla ilgili düzeltme... Geçen diyalog tam olarak şu şekildeydi;

Soru: Belçika'dan Eurovision'a katılman için teklif geldi mi?

Cevap: Hayır, gelmedi.

Soru: Gelseydi katılır mıydın?

Cevap: Neden olmasın...

"2009 Eurovision sonucu ile ilgili; kaybettiğime evet, çok üzüldüm ama dördüncü olmak çok gurur vericiydi. Bir yarışmaya herkes birinci olmak için katılır. Bende de o hırs vardı ama olmadı.

Yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak için paylaşmak gereği duyduğumun bilinmesini rica ederim. Saygılarımla..."

Tepkiler sonrası Hadise'den flaş 'Eurovision' açıklaması
Tepkiler sonrası Hadise'den flaş 'Eurovision' açıklaması

Kaynak: Snob Magazin

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