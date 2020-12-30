Tepebaşı'nda semt pazarları perşembe günü kurulacak
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Tepebaşı'nda semt pazarları perşembe günü kurulacak

30.12.2020 13:08 | Son Güncelleme: 30.12.2020 13:13
Tepebaşı'nda semt pazarları perşembe günü kurulacak

Tepebaşı Belediyesi, 31 Aralık-4 Ocak tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, Tunalı ve Uluönder Mahallesi ile birlikte Yeşiltepe ve Çamlıca Mahallesi semt pazarlarının da 31 Aralık Perşembe günü kurulacağını duyurdu.

Tepebaşı Belediyesi, 31 Aralık-4 Ocak tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, Tunalı ve Uluönder Mahallesi ile birlikte Yeşiltepe ve Çamlıca Mahallesi semt pazarlarının da 31 Aralık Perşembe günü kurulacağını duyurdu.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 Aralık saat 21.00 itibari ile başlayacak olan ve 4 Ocak günü saat 05.00'e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla, semt pazarlarındaki düzenlemeler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Yetkililer, perşembe günleri kurulan Tunalı ve Uluönder Mahallesi semt pazarları ile birlikte, Yeşiltepe ve Çamlıca Mahallesi semt pazarlarının da 31 Aralık günü hizmet vereceğini bildirdi. Yapılan düzenleme ile Eskişehirliler, sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde kurulacak pazar yerlerinden, gün boyunca sebze ve meyve ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

Denetimler sürüyor

Öte yandan Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, pazar yerlerinde gerçekleştirdiği denetimlere aralıksız biçimde devam ediyor. Pazar yerlerinin düzenli hale gelmesi ve vatandaşların sağlıklı şekilde alışveriş yapabilmesi için yapılan denetimlerde, pazarcı esnafının kimlik kartları, tezgah tanıtım levhaları, fiyat etiketlerinin bulunup bulunmadığı, eksik gramaj ve bozuk terazi olup olmadığı gibi hususlar kontrol ediliyor. Konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada, pazar yerlerinin düzenli kurulması, ara geçiş yollarının açık tutulması, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilgili bakanlıklarca belirtilen hususlara uyulup uyulmadığı ve vatandaşların ilk elden, sağlıklı gıdaya ulaşması için denetimlerin aralıksız biçimde devam edeceği bildirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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