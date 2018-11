Tepebaşı'nda AK Parti'den Ahmet Sivri Aday Adayı

Tepebaşı Belediye Başkanlığı için AK Parti'den aday adayı olan Ahmet Sivri, "Eskişehir'in gelişen bölgesi olan Tepebaşı'na genç, dinamik, enerji dolu, gecesini gündüzüne katarak çalışacak bir başkana ihtiyaç olduğu için aday adayı oldum" dedi.

Eskişehir'de başarılı çalışmalara imza atan iş adamı ve aynı zamanda Tepebaşı Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Sivri, AK Parti'ten Tepebaşı Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıkladı. Kentte bir otelde düzenlenen toplantıda partililere seslenen Sivri, neden başkanlık için aday olduğunu açıkladı. Ahmet Sivri, "Yol arkadaşlarım ben neden aday oldum? Ben bu şehirde doğdum, bu şehirde büyüdüm, ticaretimi bu şehirde kazandım. Ben her şeyimi bu şehre borçluyum. Bunun için aday adayı oldum. Meclis üyesi olmam sebebiyle Tepebaşı Belediyemizin her türlü sorunlarını, sıkıntılarını, problemlerini çok iyi bilmekteyim. 2017 yılı bütçemiz 220 milyon, 2018 yılı bütçemiz 250 milyon, 2019 bütçemiz 265 milyon tasarlandı. Sizlere soruyorum. Bu kadar parayla neler yapılmaz ki ama belediyelere sorsanız her şeyi yaptıklarını bahsediyorlar. Bir tane dikili ağaçları yok. Bir tane kalıcı eserleri dahi yok. Biz Allah nasip eder, Rabbim nasip eder, partim aday gösterir, sizlerin desteği ve gücüyle başkan olduğumuzda 250 milyon lirayla neler yapılacağına, neler kalıcı eserler üreteceğimize bugün olduğu gibi Allah nasip ederse sizler de şahit olacaksınız" dedi.

"Tepebaşı'nın her mahallesini, birçok cadde ve sokaklarını adım adım bilirim"

Tepebaşı'nın AK Belediyecilik ile tanışması için gece gündüz çalışacağını aktaran Sivri, "Mevcut belediyenin ülkemizdeki çoğu belediyeden daha fazla ağır borcu var. Ben bunu bile bile aday adayı oldum. Neden? Biz AK Belediyecilik olarak seçildiğimiz takdirde şunu biliyoruz ki hükumetimizin gücü, Cumhurbaşkanımızın gücü Eskişehir'in yanında, Tepebaşı'nın yanında olacaktır. Teşkilatımızla birlikte birlik ve beraberlik içerisinde hizmet etmek için aday adayı oldum. Eskişehirimizin gelişen bölgesi olan Tepebaşımıza genç, dinamik, enerji dolu, gecesini gündüzüne katarak çalışacak bir başkana ihtiyaç olduğu için aday adayı oldum. Tepebaşı'nın her mahallesini, birçok cadde ve sokaklarını adım adım bilirim. İlçe başkanlığı yaptığım dönemden, yaptığım ticaretlerin vesilesiyle karış karış sokaklarını bilirim. Tüm samimiyetimle söylemek istiyorum. Gerek şahsım, gerekse başka aday adayı arkadaşım partimizden aday gösterildiğinde Tepebaşı Belediyemizin AK Belediyecilik ile tanışması için size huzurlarınızda söz veriyorum gece, gündüz çalışmaya" diye konuştu. - ESKİŞEHİR