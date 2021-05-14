TEP Ligi Hafta 1 maçları başlıyor!
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TEP Ligi Hafta 1 maçları başlıyor!

TEP Ligi Hafta 1 maçları başlıyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Nefesler tutuldu maçların akşam başlıyor!

Futbolseverleri ekranlara kitleyen espor turnuvası TEP Ligi Hafta 1 maçları akşam başlıyor. Ateş Organizasyon tarafından düzenlenen TEP Ligi bu akşam maçlarıyla birlikte başlıyor.

18 takımın kıyasıya mücadele edeceği turnuvada bu akşam her takım toplamda 3 maç oynayacak. Bu haftanın karşılaşmaları ise şu şekilde:

Maç 1 Karşılaşmaları

CA Fenix - Green Thunder

Crew Espor - Fearanqel

Pan FC - Vogue

Çekmece Soldiers - Onikinci Adam

Yarınsızlar SK - Kadife Team

Cemiyet-ül Recül - SSG FC

Duşakabin EFC - Haddini Bilbao FC

Spartans ST - JustWatch FC

WhoIsNext - 836 Pizza Locale

Maç 2 Karşılaşmaları

Çekmece Soldiers - Pan FC

Vogue - Fearanqel

JustWatch FC - Onikinci Adam

836 Pizza Locale - Spartans ST

Crew Espor - Green Thunder

Cemiyet-ül Recül - Duşakabin EFC

CA Fenix - SSG FC

Haddini Bilbao - Kadife Team

Yarınsızlar SK - WhoIsNext

Maç 3 Karşılaşmaları

Fearanqel - Çekmece Soldiers

Kadife Team - Cemiyet-ül Recül

Green Thunder - SSG FC

Duşakabin EFC - CA Fenix

JustWatch FC - Pan FC

Haddini Bilbao - WhoIsNext

Vogue - Crew Espor

Onikinci Adam - 836 Pizza Locale

Spartans ST - Yarınsızlar SK

Playerbros ekibi olarak ligdeki tüm takımlara başarılar diliyoruz!

Kaynak: Playerbros

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