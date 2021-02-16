Teorik eğitim nedir? Teorik ders ne demek?
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Teorik eğitim nedir? Teorik ders ne demek?

16.02.2021 22:35 | Son Güncelleme: 16.02.2021 22:41
Teorik eğitim nedir? Teorik ders ne demek?

Teorik eğitim, üniversiteler için alınan kararlar sonrasında gündemde yer almaya başladı. Üniversiteleri, YÖK ve Sağlık Bakanlığı'nın ortak tavsiye kararı neticesinde teorik eğitime geçeceği açıklandı. Buna göre üniversiteler, teorik eğitim sürecinde uygulama ağırlıklı bölümler yarı zamanlı olarak okula gidebilecek. Peki, Teorik eğitim nedir?

Üniversitelerde teorik eğitim için açıklama geldi. 2020'nin Mart ayından itibaren uzaktan eğitime geçilen üniversitelerde, önümüzdeki bahar yarıyılı için Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ve YÖK'ün tavsiye kararları ve görüşleri üzerine birçok üniversite, bahar dönemi için teorik eğitim modeline geçiş yapıyor.

TEORİK EĞİTİM NEDİR?

Teorik eğitim çoğunlukla ya da bütünüyle kuramsal konu ve sorunların ele alındığı, tartışıldığı derslerdir.

Teorik ders kısaca öğretmenlerin tahtaya geçip anlattığı derstir.

Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası, Milletçe normale dönüş özlemi çekiyoruz. Esnafımız, çalışanımız, öğrencimiz haklı bir beklenti içinde. Bu husus çalışmalarımızın odağında bulunuyor. Esnafımızın işine, öğrencilerimizin okullarına bir an önce kavuşmalarını istiyoruz. Bunun kriterlerinin belirlenmesi konusunda Bilim Kurulumuz çalışmalarını sürdürüyor. Bugün yüksek öğretim ile ilgili değerlendirmeler yaptık. Yapılan değerlendirmede uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi konusundaki görüş birliği Yüksek Öğretim Kurumumuza iletilmiştir.

COVID-19'a karşı şu anda elimizde en güçlü iki silahtan birisi aşı, diğeri doğru bilgidir. Hem aşıyı hem de doğru bilgiyi toplumumuzda yaygınlaştırmak için gereken her şeyi yapacağız.

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