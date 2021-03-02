Teoman Sancar kimdir? CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar kaç yaşında, nereli?
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Teoman Sancar kimdir? CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar kaç yaşında, nereli?

02.03.2021 14:11 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:15
Teoman Sancar kimdir? CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar kaç yaşında, nereli?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesaj ile partisinden istifa ettiğini açıkladı. Teoman Sancar kimdir? CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar kaç yaşında, nereli? İşte Haşim Teoman Sancar'ın biyografisi...

CHP 27. Dönem Denizli milletvekili Haşim Teoman Sancar'ın yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım" ifadeleri yer aldı. Sancar, geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa etmeyeceklerini açıklayan 17 milletvekili arasında yer alıyordu.

TEOMAN SANCAR KİMDİR?

Haşim Teoman Sancar, 16 Ocak 1970 yılında Denizli'de doğdu. 1995 yılında iş hayatına atıldı. Teoman Sancar Denizli Emlakçılar Odası Bakanlığı yaptı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği ve Grup Başkanvekilliği yaptı. 2015 - 2017 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Denizli İl Başkanlığı görevini yürüttü. İnşaat sektörüyle uğraşmakta ve Denizli'de inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin yönetim kurulu başkanlığını yürütmektedir. Sancar, evli ve iki çocuk babası.

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