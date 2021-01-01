Teoman - Hayal Meyal Sözleri | Teoman yeni şarkısını Gain Yılbaşı Özel Konseri'nde duyurdu!

Ünlü şarkıcı Teoman, uzun süredir piyasadan uzak duruyordu. Hayranları Teoman'dan yeni bir şarkı beklerden, Teoman dün yayın hayatına yeni başlayan dijital platform Gain'de bir sürpriz yaptı! Gain, Teoman Yılbaşı Özel konseri'nde yeni albümünden birkaç şarkı duyurdu! İşte detaylar...

Yayın hayatına dün başlayan dijital platform Gain'de birbirinden özel programlar ve sürprizler yer alıyor. Gain yılbaşı özel sürprizlerinden biri de Teoman konseriydi! Teoman Gain Yılbaşı Özel konserinde hayranlarına bir sürpriz hediye verdi! Yeni albüm müjdesi veren Teoman, albümünden birkaç şarkıyı da seslendirdi! İşte aralarında en dikkat çeken Teoman şarkısı: Teoman - Hayal Meyal Şarkı Sözleri! İşte hiçbir yerde olmayan, Teoman'ın Gain'e hediyesi Hayal Meyal!

TEOMAN - HAYAL MEYAL ŞARKI SÖZLERİ

Kargaşayım, kaosum, şahdamarından daha yakınım sana,

Aklım başımda değil hafızam parça parça,

Şahidim, yalancıyım, hakikat uçuşur rüzgarımda,

Suçun ortağınım vücudunun bütün kıvrımlarında.

Hayal meyal, hayal meyalim dünyada,

Hayal meyal, hayal meyalim dünyada.

Zırhını delen yağmurum, sızarım sana damla damla,

Bulanık bilincinim, her cevabın her soruna,

Çağırırım lodosuma, sahip olmaya hayatına,

Hor görürüm inancını, bir zehirim, bir kahkaha.

Hayal, meyal, hayal meyalim dünyada,

Hayal, meyal, hayal meyalim dünyada,

Hayal, meyal, hayal meyalim dünyada,

Hayal, meyal, hayal meyalim dünyada.

Bir sen bir ben sağ kaldık, korkuyu gör gözlerinde,

Metastazım bedeninde,

Bali çeken bir çocuğum, düşünürüm kalan beynimle,

Bildiğimi biliyor Tanrı, çevirir bakışını ecelime.

Hayal, meyal, hayal meyalim dünyada,

Hayal, meyal, hayal meyalim dünyada,

Hayal, meyal, hayal meyalim dünyada,

Hayal, meyal, hayal meyalim dünyada....