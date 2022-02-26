Tencent, Oyun Geliştiricisi 1C'yi Bünyesine Kattı

Çin merkezli eğlence devi Tencent, Polonyalı oyun geliştiricisi ve dağıtıcısı 1C Entertainment'ı bünyesine katıyor.

Son zamanlarda büyük isimlerin küçük şirketleri satın aldığına giderek daha fazla şahit olmaya başladık. Sektörün devlerinden gelen agresif satın alım ve büyüme haberleri de hız kesmeden devam ediyor. Microsoft'un Activision Blizzard'ı ve Sony'nin de Bungie'yi almasından sonra şimdi de Tencent 1C Entertainment'ı bünyesine katacak. 1C Entertainment daha önce King's Bounty, Dread Templar ve Ancestors Legacy gibi pek çok oyunun geliştirilmesine ve dağıtılmasına katkı sağlamıştı.

Kasım 2021'de yapılan anlaşmaya göre Tencent, önceden ana şirket 1C'de olan 1C Entertainment hisselerinin hepsini satın alacak. Tencent böylece hisselerin çoğunu elinde tutmuş olacak. Ayrıca anlaşmaya göre Çinli dev, altı ay içinde 1C Entertainment'ı ve 1C ismine sahip bütün yan kuruluşları tekrar markalaştıracak ve isimlerini değiştirecek. Yeni isimlerin ne olacağı konusunda ise bir açıklama yapılmadı. Yeniden markalaştırılacak yan kuruluşların arasında dağıtımcı Cenega, dijital oyun dağıtım servisi Muve, oyun geliştiricisi QLOC ve geliştirici/dağıtımcı 1C Online Games gibi isimler yer alıyor.

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1C Entertainment'ın yönetim kurulu üyelerinden Tomasz Nieszporski yaptığı bir basın açıklamasında "Bu anlaşmadan ötürü oldukça heyecanlıyız" diyerek satın alımla ilgili düşüncelerini dile getirdi. "Bu oyun sektöründeki en çılgın hayallerimizi gerçekleştirebilmek için harika bir fırsat. Vizyonumuz ve tutkumuz artık önde gelen bir oyun şirketi tarafından desteklenecek." ifadelerini kullanan Nieszporski ayrıca Tencent ve ekosistemdeki diğer yetenekli kişilerle çalışacak olmaktan ötürü çok mutlu olduğunu da belirtti.

Tencent Games CTO'su Li Shen de "1C Entertainment'taki yetenekli ekiple çalışmaktan ve büyümekte yeni bir aşamaya geçerken onları desteklemekten daha mutlu olamazdık." diyerek satın alımla ilgili fikirlerini paylaştı.

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