Temsili Nasreddin Hoca, Behzat Uygur olacak
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Temsili Nasreddin Hoca, Behzat Uygur olacak

Temsili Nasreddin Hoca, Behzat Uygur olacak
Anadolu Ajansı / Bayram Uygun - Haberler | Güncel

Tiyatro sanatçısı Behzat Uygur, 5-10 Temmuz'da gerçekleştirilecek 62'inci Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri'nde Nasreddin Hoca'yı canlandırma görevini üstlendi.

Tiyatro sanatçısı Behzat Uygur, 5-10 Temmuz'da gerçekleştirilecek 62'inci Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri'nde Nasreddin Hoca'yı canlandırma görevini üstlendi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, başkanlık makamında düzenlediği basın toplantısında, şenliklerin bu yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında önceki yıllara göre daha dar kapsamlı gerçekleştirileceğini ifade etti.

Şenliğin Akşehir'in tanıtımına, Nasreddin Hoca'nın yad edilmesine katkı sağlamasını ümit ettiğini belirten Akkaya, 5-10 Temmuz'daki şenliğe katılacak misafirlerden, sosyal mesafe kurallarına uymalarını ve maske takmalarını istedi.

Akkaya, Nasreddin Hoca'yı bu yıl ünlü tiyatrocu Behzat Uygur'un canlandıracağını açıkladı.

Şenliklerin tellalın, halkı ve temsili Nasreddin Hoca'yı şenliğe çağırmasıyla başlayacağını bildiren Akkaya, etkinlikler kapsamında, yerli halk oyunları gösterileri ve kortej yürüyüşü yapılacağını söyledi.

Etkinlikler kapsamında temsili Nasreddin Hoca'nın Yeniköy Mahallesindeki Akşehir Gölü'nün bitişiğindeki gölete maya çalacağını vurgulayan Akkaya, ardından Cumhuriyet Meydanı'nda şenliğin resmi açılışının gerçekleştirileceğini bildirdi.

Şenlikler kapsamında, trap atışı, sergi açılışı, çocuk tiyatrosu, akrobotik smaç şov, eşek yarışı gibi çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceğini anlatan Akkaya, herkesi şenliklere davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun

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