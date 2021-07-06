Temsili Nasreddin Hoca Behzat Uygur, fırında tahinli pide pişirdi

KONYA'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen '62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği'nde temsili olarak Nasreddin Hoca'yı canlandıran oyuncu Behzat Uygur, programın arta kalan zamanında kenti gezip, fırında yöresel tahinli pide pişirdi, bir atölyede de yorgan dikti.

KONYA'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen '62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği'nde temsili olarak Nasreddin Hoca'yı canlandıran oyuncu Behzat Uygur, programın arta kalan zamanında kenti gezip, fırında yöresel tahinli pide pişirdi, bir atölyede de yorgan dikti.

Akşehir Belediyesi'nin Nasreddin Hoca'nın felsefesini dünyaya yaymak için düzenlediği 62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği dün başladı. Şenliklerde Nasreddin Hoca'yı bu yıl tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Behzat Uygur canlandırıyor. Behzat Uygur bugün, programın arta kalan zamanında Belediye Başkanı Salih Akkaya ile birlikte kenti gezdi. Uygur, tarihi Arasta Çarşısı'ndaki gezisi sırasında bir fırına geçip yöresel tahinli pide pişirdi, bir atölyede de yorgan dikmeye çalıştı. Behzat Uygur, gezisi sırasında 90 yaşındaki demirci ustası Ali Aslan'ın atölyesini de ziyaret etti. Uygur, Aslan'a "Çırak yetiştirdin mi? Bu işin ölmemesi lazım" dedi. Aslan'ın çırak bulamadığını söylemesi üzerine Uygur, "Benim oğlanı sana çırak göndereyim" diye espri yaptı.

Akşehir'de çok güzel zaman geçirdiğini belirten Behzat Uygur, "1975-76 yıllarda babamla birlikte de Akşehir'e gelmiştim. Şehri şehir yapan, güzelleştiren orada yaşayan insanlardır. Akşehir ismi gibi güzel bir şehir. Çok mutlu duygularla ayrılıyorum ama sadece mutlu duygularla ayrılmıyor aynı zamanda meşhur Akşehir kirazından da götürüyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atilla Memiş