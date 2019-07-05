Temsilcisi Murat Şeker güven tazeledi

Temsilcisi Murat Şeker güven tazeledi

Memur-Sen Siirt İl Temsilciliğine yeniden Murat Şeker seçildi.

Temsilcisi Murat Şeker güven tazeledi

Memur-Sen Siirt İl Temsilciliğine yeniden Murat Şeker seçildi.
Eğitim-Bir-Sen Siirt Şube binasında yapılan seçimde Eğitim-Bir-Sen Siirt Şube Başkanı ve Memur-Sen İl Temsilcisi Murat Şeker 36 oy, Sağlık-Sen Siirt Şube Başkanı Vesim Eviz ise 14 oy aldı.
Temsilciliğe yeniden getirilen Şeker, delegelere teşekkür etti.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et