Temsilcisi Murat Şeker güven tazeledi

Memur-Sen Siirt İl Temsilciliğine yeniden Murat Şeker seçildi.

Eğitim-Bir-Sen Siirt Şube binasında yapılan seçimde Eğitim-Bir-Sen Siirt Şube Başkanı ve Memur-Sen İl Temsilcisi Murat Şeker 36 oy, Sağlık-Sen Siirt Şube Başkanı Vesim Eviz ise 14 oy aldı.

Temsilciliğe yeniden getirilen Şeker, delegelere teşekkür etti.

Kaynak: AA