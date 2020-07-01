Yaz ortasında sıcaklar kavururken Süphan beyaza büründü
Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırında bulunan Türkiye'nin üçüncü büyük dağı olan Süphan Dağı'na temmuz ayında kar yağdı. Beyaz örtü, en çok fotoğrafçıların ilgisini çekti.
01.07.2020 18:20 | Son Güncelleme: 01.07.2020 19:06
Doğu Anadolu Bölgesi'nde son günlerde etkili olan sağanak yağış, Bitlis'in Adilcevaz sınırları içerisinde bulunan 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı'nın zirvesinde de yerini kara bıraktı.
FOTOĞRAFÇILAR BÜYÜK İLGİ GÖSTERİYOR
Temmuz ayında kar yağışı Süphan Dağı'nın zirvesini beyaza bürürken, bölgede sağanak yağış ise etkisini sürdürüyor. Van'da da rahatlıkla gözüken Süphan Dağı zirvesi, beyaz gelinliğiyle fotoğrafçıların büyük ilgisini çekiyor.
Kaynak: İHA