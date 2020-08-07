Temmuz ayında en çok Ayasofya konuşuldu
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Temmuz ayında en çok Ayasofya konuşuldu

Medya Takip Merkezi (MTM), Temmuz ayında yaşanan siyasal ve toplumsal gelişmelerin nabzını tuttu.

Temmuz ayında en çok Ayasofya konuşuldu
07.08.2020 09:37 | Son Güncelleme: 07.08.2020 09:40
Medya Takip Merkezi (MTM), Temmuz ayında yaşanan siyasal ve toplumsal gelişmelerin nabzını tuttu. Yapılan incelemeye göre, 86 yıldır müze olarak hizmet veren Ayasofya'nın yeniden Cami olması, Temmuz ayı boyunca medyada en çok yer alan başlık oldu. MTM, İstanbul Sözleşmesi ve yeni sosyal medya yasasının da en çok konuşulan başlıklar arasında olduğunu belirtti.

Medya Takip Merkezi'nin yaptığı araştırmaya göre, Temmuz ayında yaşanan gelişmeler arasında en çok Ayasofya'nın tekrar camiye dönüştürülmesi konuşuldu. Ayasofya'nın ibadete açılması, MTM'nin raporuna göre Temmuz ayı boyunca medyada 114 bin 642 habere yansıyarak gündemin en çok konuşulan konusu oldu.Ay boyunca tartışmalara ve fikir ayrılıklarına neden olan İstanbul Sözleşmesi ise, medyada 16 bin 745 haberde yer alarak en çok gündemde yer alan konulardan oldu.

SOSYAL MEDYA YASASI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi kabul edildi. AK Parti ve MHP oylarıyla TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 9 maddelik sosyal medya düzenlemesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Sosyal Medya yasası, MTM'nin aynı raporuna göre ay boyunca toplam 10 bin 211 habere yansıdı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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