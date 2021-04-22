Temizlik yaparken ölümden dönüler
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Temizlik yaparken ölümden dönüler

Temizlik yaparken ölümden dönüler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te yaşayan 61 yaşındaki Eşe Fatma Aksoy temizlik yapmak için karıştırdığı çamaşır suyu ve tuz ruhu nedeniyle ortaya çıkan klor gazından zehirlendi.

Gaziantep'te yaşayan 61 yaşındaki Eşe Fatma Aksoy temizlik yapmak için karıştırdığı çamaşır suyu ve tuz ruhu nedeniyle ortaya çıkan klor gazından zehirlendi. Aksoy kaldırıldığı GAÜN Hastanesi'nde yapılan tedavinin ardından yeniden sağlığına kavuştu.

Evinde temizlik yaptığı esnada çamaşır suyunu ve tuz ruhunu karıştıran, sonrasında klor gazı sebebiyle nefes alamayıp fenalaşan Eşe Fatma Aksoy olayın ardından hemen ambulansla GAÜN Hastanesi'ne getirildi. GAÜN Hastanesi yoğun bakım ekibinin üstün çabaları sayesinde tekrar hayata tutundu. Ev hanımları tarafından temizlik maddelerinin kullanımı sırasında yapılan hatanın ölümle sonuçlanabileceğini vurgulayan GAÜN Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Belgin Alaşehirli olayla ilgili, "Halk arasında tuz ruhu olarak bilinen temizlik maddesi aslında kuvvetli bir asit olan hidroklorik asittir. Çamaşır suyu ile karışınca tepkime sonucu zehirli klor gazı açığa çıkar. Çamaşır suyu güçlü alkali özellikli olduğundan kimyasal reaksiyon sonucu ortaya çıkan gaz, solunum yollarından akciğerlere kadar ulaşabilecek kimyasal yanıklara sebep olmaktadır. Bu gazın oluşumu hastamızda da gördüğümüz üzere ölümcül seyredebilecek şekilde ilerleyebilir. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde koronavirüse yakalanmamak sebebiyle temizliğe olan hassasiyetimiz daha da arttı. Ancak virüse yakalanmamak amaçlı kullandığımız temizlik maddelerinin ne olduğunu bilmemiz gerekmektedir. Bu kimyasal ürünleri birbirleriyle karıştırmaktan ve kullanmaktan sakınmalıyız" dedi.

GAÜN Hastanesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Gülseren Elay ise, "Eşe Fatma Aksoy adındaki 61 yaşındaki hastamız evde temizlik yaparken çamaşır suyu ile tuzruhunu karıştırmış, sonrasında ortaya çıkan klor gazı nedeni ile nefes alamamış yere yığılmış. Ambulans ile hastanemize nakli yapıldığı sırada solunumu durmuştu. Hastayı yoğun bakım ünitemize aldığımızda hastanın şuuru kapalı, akciğer ve kalpte ağır hasar mevcut olup durumu oldukça kritikti. Hastamızı 10 gün, solunum cihazında çok yüksek ayarlarda takip ettik. Hastamızın bozulan kalp ritmi verdiğimiz ilaçlara cevap vermedi. Bu nedenle elektroşok uyguladık. Klor gazı zehirlenmesi özellikle astım ve kalp hastalarında ölümcül seyretmektedir" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Temizlik yaparken ölümden dönüler
Temizlik yaparken ölümden dönüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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