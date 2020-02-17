Temizlik işçisi bulduğu parayı sahibine teslim etti
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Temizlik işçisi bulduğu parayı sahibine teslim etti

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kaldırımları temizlerken bez içerisinde bir miktar para bulan temizlik işçisi, parayı sahibine teslim etti.

17.02.2020 17:42 | Son Güncelleme: 17.02.2020 17:42
Temizlik işçisi bulduğu parayı sahibine teslim etti

Afyonkarahisar'ın ilçesinde kaldırımları temizlerken bez içerisinde bir miktar para bulan temizlik işçisi, parayı sahibine teslim etti.


Şuhut Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan İbrahim Çunku, Prof. Dr. İş Merkezi çevresinde bir bez içerisinde bir miktar para ve evraklar buldu. Çunku, durumu amirlere ve çevredeki vatandaşlara söyledi ve bulduğu parayı 75 yaşındaki kadına ulaştırdı. Çunku, parayı sahibine teslim ettiği için mutlu olduğunu belirtti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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