Temizlik görevlisi, para dolu cüzdanı sahibine teslim etti
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Temizlik görevlisi, para dolu cüzdanı sahibine teslim etti

08.01.2021 12:39 | Son Güncelleme: 08.01.2021 12:44
Temizlik görevlisi, para dolu cüzdanı sahibine teslim etti

MERSİN'de Toroslar Belediyesi personeli Gökhan Kıymet, sokakta temizlik yaparken bulduğu cüzdanı, içindeki 500 TL'ye dokunmadan Fatma Yılmaz'a (73) teslim etti.

 

MERSİN'de Toroslar Belediyesi personeli Gökhan Kıymet, sokakta temizlik yaparken bulduğu cüzdanı, içindeki 500 TL'ye dokunmadan Fatma Yılmaz'a (73) teslim etti.

Güneykent Mahallesi'nde yaşayan Fatma Yılmaz, yolda yürüdüğü sırada içerisinde 500 TL bulunan cüzdanını düşürdü. Eve geldiğinde cüzdanının olmadığını fark eden Yılmaz, geri dönerek geçtiği sokaklara bakıp, esnaflara cüzdanının bulunması halinde kendisine haber verilmesini rica etti. Bu sırada sokakları süpüren Toroslar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanı Gökhan Kıymet, yerde bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırılmak üzere aldı. Mahalledeki bir fırına girip cüzdanın sahibini soran Kıymet, adresine ulaştığı Yılmaz'ın evine giderek cüzdanı teslim etti.

'ALLAH RAZI OLSUN'Cüzdanına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Yılmaz, "Cüzdanımı kaybettiğimi fark edince çok üzüldüm. İçerisinde kimlik kartım, cevşen ve bir miktar param vardı. Geri dönüp baktığımda hiçbir yerde bulamadım. Belediyemizden Allah razı olsun. Beni telefonla arayan Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz'a, ekibine yakın ilgilerinden ve hassas davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

MUTLULUK DUYUYORUM

Yaşadıklarını anlatan Gökhan Kıymet ise "Mesaiye başladığım sabah saatlerinde temizlik yaparken siyah bir cüzdan buldum. İçinde ise bir cevşen ve para olduğunu gördüm.  Sonra etraftaki esnaflara sordum ve Fatma teyzenin adresini mahalle fırıncısına verdiği bilgiden edindim. Cüzdan içindeki paranın miktarını hiç merak etmedim. Fatma teyzeye verdikten sonra saydığında öğrendim. Teyzemiz, cüzdanını kaybettiğinden beri endişe içerisindeymiş. Bu duruma üzülerek sabaha kadar ağladığını söyledi ve cüzdanın bulunmasından dolayı çok mutlu oldu. Teyzemizin hayır duasını aldık. Bizim için önemli olan da bu. Böyle bir şeye vesile olmaktan dolayı ben de mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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