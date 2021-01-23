Vatandaşlar, temizlik görevlisinin yüzüne asit fırlatan adamı bayıltana kadar dövdü

İspanya'nın Malaga şehrinde temizlik görevlisi bir kadına önce yumruk atıp sonra yüzüne asit fırlatan adam, vatandaşlar tarafından bayıltılana kadar dövüldü. Olay anı, civarda bulunan bir vatandaş tarafından görüntülendi. Gözaltına alınan saldırganın soruşturması devam ediyor.

Malaga'nın La Palmilla adlı yıkık bir mahallesinde gerçekleşen olayda, Afrika kökenli olduğu belirtilen 31 yaşındaki adam, tartıştığı 55 yaşındaki temizlik görevlisi kadına önce saldırdı ardından yüzüne asit fırlattı. Yaşanan korkunç olaya şahit olan yaklaşık 10 kişilik grup, ellerine geçirdikleri malzemelerle cani adamı linç etmeye kalkıştı. Toplu saldırıdan kaçmaya çalışan adam, bir vatandaşın arabasıyla köşeye sıkıştırıldı. Olayın aile içi şiddet olduğunu düşünen vatandaşlar, saldırganı hareket edemeyecek hale getirene kadar dövdü.

SALDIRGAN HIRSIZLIKTAN ARANIYORMUŞ

Yaşanan kavganın ihbar edilmesinin ardından olay yerine gelen polisler, saldırganı kelepçeleyip polis merkezine götürdü. Saldırıya uğrayan temizlik görevlisi kadın ise hastaneye kaldırıldıktan birkaç saat sonra taburcu edildi. Temizlik görevlisi kadına saldıran adamın, daha önce bir alışveriş merkezinde hırsızlık yaptığı gerekçesiyle arandığı belirtildi. Polis, sebebi bilinmeyen kavga ile ilgili soruşturma başlattı.