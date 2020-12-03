Temizlik Benim İşim sunucusu Kadir Ezildi kimdir? Kadir Ezildi hayatı ve biyografisi! Kadir Ezildi kaç yaşında, nereli?
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Temizlik Benim İşim sunucusu Kadir Ezildi kimdir? Kadir Ezildi hayatı ve biyografisi! Kadir Ezildi kaç yaşında, nereli?

03.12.2020 14:24 | Son Güncelleme: 03.12.2020 14:27
Temizlik Benim İşim sunucusu Kadir Ezildi kimdir? Kadir Ezildi hayatı ve biyografisi! Kadir Ezildi kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Kadir Ezildi, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Kadir Ezildi hakkında merak edilenler. Kadir Ezildi hayatı ve biyografisi. Kadir Ezildi kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Kadir Ezildi merak konusu oldu. İşte Kadir Ezildi hakkında merak edilen Kadir Ezildi kimdir, Kadir Ezildi hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

TEMİZLİK BENİM İŞİM SUNUCUSU KADİR EZİLDİ KİMDİR?

24 yaşındaki Kadir Ezildi, özel bir hastanede arşiv sorumlusu olarak çalıştı. İstanbul'da annesi ve erkek kardeşi ile birlikte yaşıyor. Sosyal medyada paylaştığı videolarla popüler olan Kadir, katıldığı televizyon programı ile geniş kitlelere ulaşarak herkesin sevgisini kazandı. Temizlik konusundaki takıntıları, ailesi ve komşularıyla olan ilişkilerini yansıtan videolarıyla mahalle kültürüne olan özlemimizi gidererek "ailemizin çocuğu" olmayı başardı. Özlü sözleri, esprili üslubu ve günlük yaşamdaki maceralarıyla o artık bir fenomen!

Kadir Ezildi'nin temizlik konusundaki takıntısı anne ve babasının ayrılmasından sonra başlamış. Kadir evini çok seviyor ve sürekli temizlik yapıyor. Ne var ki annesi ve erkek kardeşi bu durumdan pek de memnun değiller! Zira kendilerini evlerinde misafir gibi hissediyorlar! Bir yeri kirletmemek için sürekli diken üstünde yaşıyorlar!

Temizliğin yanı sıra düzen konusunda da takıntılı olan Kadir Ezildi, kazandığı tüm parayı temizlik malzemelerine ve evin dekorasyonuna harcıyor. Öyle ki evdeki mobilyaları kendi temizlik anlayışına uymadığı gerekçesiyle baştan aşağıya yenilediğini söylüyor. Market alışverişi sırasında temizlik ürünlerinin olduğu reyonda çok fazla zaman geçiriyor. Tüm ürünleri yakından inceliyor. Evin bütün temizliğini kendisi yapıyor. Yere kıl döküleceği gerekçesiyle erkek kardeşine ağda yaptıracak derecede takıntılı bir temizlik hastası! Çamaşır suyuyla ilişkisini "Temiz olması için çiçeklere bile döküyorum" diyerek açıklıyor. Ondan habersiz eve misafir gelemiyor. Gelen misafirlerin ilk olarak banyoya gitmelerini rica ediyor. Misafirlerden ayaklarını yıkayarak çoraplarını değiştirmelerini istiyor. Temizlik konusunda takıntılı olduğunun farkında fakat tedavinin bu duruma bir çözüm olacağını düşünmüyor. Bu takıntısı nedeniyle evlenecek birini bulmakta zorlanacak olması ise annesinin en büyük korkusu…

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