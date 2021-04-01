Temizlik Benim İşim son bölüm izle! FOX Temizlik Benim İşim canlı izle! Temizlik Benim İşim saat kaçta?

Temizlik Benim İşim yeni bölümü heyecanla bekleyen izleyiciler, program ile ilgili araştırmalarını hızlandırdılar. Temizlik Benim İşim bugün yok mu sorusu, 4 Mart Fox TV yayın akışı ile yanıt buldu. Peki, Temizlik Benim İşim neden yok? Temizlik Benim İşim ne zaman başlıyor? Temizlik Benim İşim saat kaçta, hangi gün?

Temizlik Benim İşim ne zaman başlıyor, saat kaçta? Temizlik Benim İşim'in bugün olup olmadığı merak ediliyor. Sunuculuğunu Kadir Ezildi'nin yaptığı yarışmada her hafta farklı yarışmacılar yarışıyor. Hafta içi her gün yayınlanan programın bugün yayın saatinde başlamaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. İşte detaylar...

TEMİZLİK BENİM İŞİM SAAT KAÇTA?

FOX TV'nin sevilen programlarından olan Temizlik Benim İşim, Kadir Ezildi'nin sunumuyla saat 14:00'da ekranlara geliyordu. Ancak program yayın akışında yer almıyor.

FOX YAYIN AKIŞI

06:00Kadın - Tekrar

08:00İsmail Küçükkaya İle...

11:00Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00Dünya Avucunuzda

13:45Temizlik Benim İşim

16:00Zuhal Topal'la Sofrada

19:00Selçuk Tepeli İle...

20:00Mucize Doktor