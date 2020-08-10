Kimyasal temizleyicilerden çıkan koku apartmanda paniğe neden oldu Sivas'ta bir kişi, evinde temizlik yaparken kullandığı tüm kimyasal temizlik malzemelerini karıştırınca çıkan koku apartmanda paniğe neden oldu. Komşuların bildirmesi üzerine apartmana gelen AFAD ekipleri, kimyasal sızıntı ölçümü yaptı.

Sivas'ta bir kişi ev temizliğini abartınca karıştırdığı kimyasal temizleyicilerden çıkan koku apartmanda paniğe neden oldu. TÜM KİMYASAL TEMİZLİK MALZEMELERİNİ KARIŞTIRDI Edinilen bilgilere göre olay, kent merkezi Mevlana Mahallesi 16. Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Apartmanda yaşayan vatandaşların kimyasal koku aldıklarını bildirmesi üzerine olay yerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri binada önlem alırken AFAD ekipleri gaz ölçümü yaptı. Yapılan incelemede ağır kokunun bir apartman sakininin evinde temizlik yaparken kullandığı temizlik malzemelerinden kaynaklandığı anlaşıldı. AFAD EKİPLERİ VATANDAŞLARI UYARDI Ekipler, daire sakinini ve binada yaşayan vatandaşları kokuya karşı uyardı. Ölçümler sonrası koku zamanla dağılarak kayboldu. Kaynak: İHA