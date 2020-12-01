Temizledikleri yerlere gülücük bırakıyorlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Temizledikleri yerlere gülücük bırakıyorlar

01.12.2020 08:17 | Son Güncelleme: 01.12.2020 08:21
Temizledikleri yerlere gülücük bırakıyorlar

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde 'En güzel, en temiz Beyşehir' adıyla yürütülen sosyal sorumluluk projesinde gönüllüler temizledikleri bölgelere kağıt üzerine çizdikleri gülücük emojisini veya çöpleri attıkları poşetlerden gülücük koreografisi bırakıyor.

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde 'En güzel, en temiz Beyşehir' adıyla yürütülen sosyal sorumluluk projesinde gönüllüler temizledikleri bölgelere kağıt üzerine çizdikleri gülücük emojisini veya çöpleri attıkları poşetlerden gülücük koreografisi bırakıyor. Mesire alanında temizlik yapan Bilişim Teknolojileri öğretmeni Sena Çelik, "Önce temizliyoruz. Daha sonra ağaçlara gülücükler bırakıyoruz. Bu sayede doğanın temizlenerek mutlu olup gülümsediğinin mesajını veriyoruz" dedi. 

Beyşehir Belediyesi, Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi ve Beyşehir Fotoğraf Kulübü, yaklaşık 1 ay önce 'En güzel, en temiz Beyşehir' adlı sosyal sorumluluk projesi başlattı. Projeye katılan gönüllüler, mesire alanı ve seyir tepelerinde çöpleri temizliyor. Temizledikleri bölgelere kağıt üzerine çizdikleri gülücük emojisini veya çöpleri attıkları poşetlerden gülücük koreografisi bırakıyor. 

200 GÖNÜLLÜ KATILDI Proje sorumlusu Beyşehir Fotoğraf Kulübü yöneticisi Mustafa Büyükkafalı, şu ana kadar yaklaşık 200 gönüllüğünü projeye destek verip, 27 alanda çöp toplandığını belirtti. Temizlenen alanların eski ve yeni hallerinin de fotoğraflarını çektiklerini belirten Büyükkafalı, şunları söyledi: "Türkiye'de tek olan bu proje bir yarış haline geldi. 200 katılım gerçekleşti ve 360'a yakın battal boy çöp poşeti toplandı. Bunun için ailelerin ve çocukların katılmalarını istedik. Çünkü eğitim amaçlı düşündük. Beyşehir doğasıyla güzel bir bölge olduğu için de piknik alanlarını ve seyir tepelerini temizlemeye çalıştık. Yaklaşık 27 alan temizlendi. Bu alanları temizlerken de eski ve yeni hallerinin fotoğraflarını çekip, yarışma yapalım istedik.  Buradaki amacımız, katılanları ödüllendirmek ve bu fotoğrafların sergisini açıp, insanlarda farkındalık oluşturmaktı. Bu kapsamda çok şey başardık. 1 aylık çalışma sonunda, çoğu yer temizlendi. Artık bu sayede insanlar yerlere daha az çöp atıyor, inşallah hiç atmazlar."AİLESİYLE ÇÖPLERİ TEMİZLERİ Emin Çiçek de eşi Sena ve 2,5 yaşındaki kızı Elif Ece ile birlikte gönüllü olarak çöp toplama etkinliğine katıldı. Çiçek, "Böyle anlamlı bir projede yer almaktan çok mutluyuz. Bizler gibi birçok ailede bu projede yer alıp Beyşehir'i güzelleştirdi. Unutmayalım ki kirletmezsek, temizlemeye ihtiyacımız kalmaz" dedi. 

Eşi Sena Çiçek de temizledikleri alana gülücük emojisi bıraktıklarını belirterek, "Önce temizliyoruz. Daha sonra ağaçlara gülücükler bırakıyoruz. Bu sayede doğanın temizlenerek mutlu olup gülümsediğinin mesajını veriyoruz" diye konuştu. 

 

Bunlar da ilginizi çekebilir

Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları kesinleşti! Bu akşam başlıyor
Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları kesinleşti! Bu akşam başlıyor
Bakanlığın listesinde olanlara sokağa çıkma kısıtlaması yok! İşte madde madde muaf olanlar
Bakanlığın listesinde olanlara sokağa çıkma kısıtlaması yok! İşte madde madde muaf olanlar
Hafta sonu yasağında markete ve fırına gidilebilecek mi? Merak edilen soru yanıt buldu
Hafta sonu yasağında markete ve fırına gidilebilecek mi? Merak edilen soru yanıt buldu

Temizledikleri yerlere gülücük bırakıyorlar
Temizledikleri yerlere gülücük bırakıyorlar
Temizledikleri yerlere gülücük bırakıyorlar
Temizledikleri yerlere gülücük bırakıyorlar
Temizledikleri yerlere gülücük bırakıyorlar
Temizledikleri yerlere gülücük bırakıyorlar
Temizledikleri yerlere gülücük bırakıyorlar
Temizledikleri yerlere gülücük bırakıyorlar
Temizledikleri yerlere gülücük bırakıyorlar
Temizledikleri yerlere gülücük bırakıyorlar
Temizledikleri yerlere gülücük bırakıyorlar
Temizledikleri yerlere gülücük bırakıyorlar
Temizledikleri yerlere gülücük bırakıyorlar
Temizledikleri yerlere gülücük bırakıyorlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed SIDAL

İlgili Haberler

Pandemide yoksulluk: 'Bebek bezi yerine poşet, mama yerine şekerli su'
Pandemide yoksulluk: "Bebek bezi yerine poşet, mama yerine şekerli su"
Anne diyen kedi görenleri hayretler içinde bıraktı
Anne diyen kedi görenleri hayretler içinde bıraktı
Rektör Çakar 'Hatırlanan ve iz bırakan öğretmen olmak önemli'
Rektör Çakar "Hatırlanan ve iz bırakan öğretmen olmak önemli"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Osman Kavala Alaattin Çakıcı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Enes Batur Demet Akalın Burcu Esmersoy
Spor Falcao Orhun Ene Erol Bulut Fatih Terim Yılmaz Vural
Tüm Haberler Cuma Kabine Aralık Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Temizledikleri yerlere gülücük bırakıyorlar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 08:22:18. #1.15#
title