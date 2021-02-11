Temizlediği silahın ateş alması sonucu yaralandı
11.02.2021 03:15 | Son Güncelleme: 11.02.2021 03:18
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişi silahını temizlerken, kendini yaraladı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişi silahını temizlerken, kendini yaraladı.
Alınan bilgiye göre, M.K. ilçeye bağlı Panayır Mahallesi Pırıltı Sokak'ta evinde temizlediği tabancası ateş aldı.
Ateş alan silah şahsın karnına isabet ederken ailenin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Şahıs ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç