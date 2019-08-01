Temiz bir Seydişehir için 7/24 çalışıyoruz

İlçe genelinde bulunan mahallelerin tamamına önceden hazırlanan program doğrultusunda hizmet götüren Seydişehir BelediyesiTemizlik İşleri ekipleri ilçe halkının temizlik ve çevre konusundaki duyarlılığı sayesinde ortaya çıkabilecek olumsuzlukları çözüme kavuşturarak ilçe halkına gece gündüz hizmet veriyor.

Seydişehir halkının her şeyin en iyisine layık olduğunu ve temizlik konusunda titiz olduklarını belirten Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal;"Temizlik ekiplerimiz sadece çöp toplama ve süpürme işlemi yapmıyor ilçe genelinde farklı hizmetler ile belirlenen program dahilinde gece gündüz çalışıyor, 55 personel ve 15 araçla ilçenin temizliğini yürütmekteyiz.

Çalışanlarımız sadece cadde ve sokakların süpürülmesi ile kalmayıp gerek bölge denetimi gerekse vatandaşlarımız tarafından gelen talepler doğrultusunda rutin olarak çöp toplama sisteminde oluşacak aksaklıkların ve kötü görüntülerinde önüne geçmektedir. Halkın kullanımına açık olan mesire ve piknik alanlarında oluşan çöpleri de ekiplerimiz kendilerine bilgi verilmesi dahilinde alarak kötü görüntüyü ortadan kaldırmaktadır" dedi.

Temizlik ekiplerinin 7/24 saat mesai kavramı gözetmeksizin çalıştıkları belirten Başkan Tutal; Bizim hedefimiz daha temiz bir Seydişehirinşa etmek, ilçemizin güzel insanlarına en güzel hizmeti sunabilmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ekiplerimiz, ana arterler, meydanlar, parklar, okul çevrelerinde, tüm mahallelerde evsel atıkların toplamasından, cadde ve sokakların temiz tutulmasına, çöp konteynerlerının dezenfekte edilmesine kadar tüm çalışmalar herhangi bir aksaklığa yer verilmeden gerçekleştiriliyor. Ayrıca çöp konteynerlerı sık sık boşaltılıyor. Meydanlar, parklar, pazaryerleri ve ana arterler düzenli olarak yıkanıyor. Temizlik hizmetleri yerel yönetimlerin en önemli görevlerinden birisidir. Temiz, sağlıklı bir ilçe hedefiyle ekiplerimiz günün 24 saati çalışıyor. İlçemizin 55 mahallesinde en temel görevlerimizden olan temizlik hizmetlerinin sorunsuz bir şekilde yerine getirilmesi için ekiplerimiz görevini sürdürüyor" dedi.

Kaynak: Bültenler