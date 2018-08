Temiz Bir Çevre İçin Müftülükten Destek İstedi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Esnaf Mehmet Çoban, gittiği her yerde çevreyi temizleyerek çevre temizliğine dikkat çekmeye devam ediyor.

Kahta ilçe Müftüsü Rıfat Çevik'i ziyaret eden Esnaf Mehmet Çoban, çevre temizliği ile ilgili destek istedi.

Kahta ilçesinde esnaflık yapan Mehmet Çoban, yaklaşık 3 yıldır Atatürk Barajı kıyısı, mesire alanları ve turistik alanlar başta olmak üzere gittiği her yerde temizlik yaparak insanlığa örnek oluyor.

Temizlik konusunda insanları bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla çevrenin kirletilmemesi gerektiğini insanlara anlatmaya çalıştığını vurgulayan Esnaf Mehmet Çoban, çevreye cam kırıkları, pet şişeler, çocuk bezleri ve her türlü pisliğin atıldığını belirterek sadece Kahta'da değil, Türkiye'nin her tarafında ağaç gölgesinin bulunduğu yerlerin, çöp haline geldiğini söyledi.

Mehmet Çoban, "Temizliğe dikkat çekmek için gittiğim her yerde temizlik yapıyorum. Fakat benim temizlik yapmam tek başına bir çözüm değil. Toplumdaki insanların bilinçlenip çevreyi kirletmemeleri gerekiyor. Temizlemek önemli değil asıl kirletmemek çok önemlidir. Bir farkındalık oluşturmaya çalışıyorum. Gittiğim her mesire ve piknik alanında çocuklarımla beraber çevreyi temizlemek adına her tür etkinliklerde bulunuyorum. Bu kirliliği gördükçe gerçekten insan olarak utanıyorum. Çevreye cam kırıkları, pet şişeler, çocuk bezleri ve her türlü pislikler atılıyor. Bu beni gerçekten çok üzüyor. Umarım bir farkındalık oluşturur. Bu insanların gerçekten bir daha kirletmeme adına elinden gelen çabayı göstererek çevreye duyarlı olmaları gerekiyor. Türkiye'nin her tarafında ağaç gölgesinin bulunduğu yerler, neredeyse çöplük haline gelmiş. Son birkaç senedir, bu konuda insanları bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla çevreyi temizlemek değil de çevrenin kirletilmemesi gerektiğini insanlara anlatmaya çalışıyorum. Temizlik imanın yarısıdır şiarından yola çıkarak insanlarımızı aktifleştirmek ve bu konuda temizliği yapmaktan kirletmemeyi insanlarımıza öğretmek adına bir şey yapabilirsem, mutlu olacağım" ifadelerini kullandı.

Esnaf Mehmet Çoban'a çevre temizliğine olan duyarlılığından dolayı teşekkür eden Kahta İlçe Müftüsü Rıfat Çevik, temizliğin her Müslümanın dikkat etmesi gereken noktalardan bir tanesi olduğunu söyleyerek Müftülük olarak bu konuda yardımcı olacağını söyledi.

İbadetlerin temizlik üzerinden kurulduğunu ifade eden Kahta İlçe Müftüsü Rıfat Çevik, kirliliği temizlemekten ziyade kirletmemenin esas olduğunu belirterek, "Öncelikle böyle bir duyarlılıktan dolayı Esnaf Mehmet Çoban'a teşekkür ediyorum. Temizlik, her Müslümanın dikkatli olması gereken noktalardan bir tanesidir. İslam'ın özellikle sağlığa vurgu yaptığını ve sağlıklı olabilmek için de temizliğin olmasının şart olduğunu biliyoruz. Bu çerçevede temizlik kavramını ya da temizlikle alakalı şeyleri günlük müfredata, insanın yaşantısına ve ibadetlerinin içerisine de Müslümanların yerleştirdiğini de görüyoruz. Örnek olarak bir namaz kılmada hadesten taharet ve necasette taharet olmazsa yani, görünmeyen kirlilik giderilmezse görünen kirliliklerden kendimizi temizleyemediğimiz takdirde namazlarımızın dahi olamayacağını hepimiz biliyoruz. Hadisi şerif, temizlik imanın yarısıdır diyor. Yani temizlik imanla ilişkilendiriliyor. İbadetler temizlik üzerine kurulur. Temizlik olmadığı zaman ibadetlerimizin de değer kazanmayacağını kabul görmeyecek. Çevremizi temiz tutma adına her bir Müslümanın şiarı olması lazım. Kirliliği temizlemekten ziyade kirletmememiz esastır. Bir Müslümanın hayatında bütün güzellikler yer alması gerekir. Bunlardan bir tanesi de temizliktir. İslam'da umumi menfaatler, şahsi menfaatlerin önündedir. Herkesin kullandığı yerler hepimize aittir. Müslümanlığı kabul etmiş herkesin çöpünü yere atmaması gerekiyor" diye konuştu. - ADIYAMAN