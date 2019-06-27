Temel Reis Haklıymış: Ispanaktaki Bir Kimyasalın Steroid Etkisi Yaptığı Keşfedildi

Berlin Üniversitesi'nde bulunan araştırmacılar, ıspanakta bulunan ekdisteron isimli kimyasalın, performans artırıcı bir ilaç kadar güçlü olduğunu keşfetti.

Ek besin maddesini yüksek dozlarda alan kişileri inceleyen araştırmacılar, WADA (Dünya Anti Doping Ajansı) ile birlikte gerçekleştirdiği çalışmada sporculara on ay boyunca ekdisteron vererek idman yaptırdı.

Araştırmanın sonuçlarına göre güçlendirici ilaç alan grubun, kontrol grubundan (test içerisinde bulunan ancak testin gerçekliğinin anlaşılması için etkisiz haplar verilen grup) üç kat daha güçlü olduğu ortaya çıktı.

Eczacılık Enstitüsü profesörü Dr Maria Parr, "Ekdisteron içeren ek besin gıdaları reklamlarında maddenin kasları büyüttüğünü görmüştük. Biz de bunu deney içerisinde gözlemlemek istedik. Bir performans artışının oluşacağını biliyorduk ancak elde ettiğimiz verilerin sonucunda ortaya çıkan etkinin büyüklüğü bizleri şaşırttı" ifadelerini kullandı.

Parr, aynı etkinin gözlemlenebilmesi için günde 4 kilo kadar ıspanak yemenin gerekli olduğunu belirtti. Bu kadar sebzenin yenmesi pek mümkün olmadığı için ıspanağın yasaklanmayacağı düşünülüyor ancak WADA'ya gönderilen raporda ekdisteron haplarının yasaklanmasına dair bir madde bulunuyor.