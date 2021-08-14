Temaslı şoför direksiyon başında yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Temaslı şoför direksiyon başında yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Temaslı şoför direksiyon başında yakalandı Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekipleri denetim esnasında temaslı olduğu gerekçesiyle karantina altında bulunması gereken otobüs şoförlerini tespit ederek, idari para cezası uyguladı.

Temaslı şoför direksiyon başında yakalandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekipleri denetim esnasında temaslı olduğu gerekçesiyle karantina altında bulunması gereken otobüs şoförlerini tespit ederek, idari para cezası uyguladı.

Olay, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre karantinada olması gereken otobüs şoförleri İlçe giriş çıkışlarında denetim yapan Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından tespit edildi. Alanya'dan kalkıp Kırklareli Vize ilçesine sefer yapan şehirler arası bir otobüste yaptıkları sorgulamada, iki şoförün temaslı olduğu belirlendi. Şoförler ve içerideki yolcular Çerkezköy Devlet Hastanesine gönderildi.

Otobüsteki yolculara ve şoförlere yeniden test yapılırken, karantinayı ihlal eden M.Ö. ve İ.Ç. adlı iki şoföre idari para cezası uygulandı.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Temaslı şoför direksiyon başında yakalandı
Temaslı şoför direksiyon başında yakalandı
Temaslı şoför direksiyon başında yakalandı
Temaslı şoför direksiyon başında yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Gökçeli

Eğlenmek için gittiği gazinoda kız arkadaşının çalıştığını öğrendi! Öfkeden deliye dönüp mekanı böyle taradı
Eğlenmek için gittiği gazinoda kız arkadaşının çalıştığını öğrendi! Öfkeden deliye dönüp mekanı böyle taradı
Cin çıkarma vaadiyle kadınları taciz eden ve ilişkiye zorlayan sözde hoca tutuklandı
Cin çıkarma vaadiyle kadınları taciz eden ve ilişkiye zorlayan sözde hoca tutuklandı
2 aylık bebeği asansöre kapılan acılı baba konuştu: Kimseye sesimizi duyuramadık
2 aylık bebeği asansöre kapılan acılı baba konuştu: Kimseye sesimizi duyuramadık
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mehmet Şimşek Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Üner Kibariye Işın Karaca Demet Akalın
Spor Ali Koç Mete Gazoz Merve Çoban Hakan Reçber Rıza Kayaalp
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Temaslı şoför direksiyon başında yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 17:11:35. #1.15#

title