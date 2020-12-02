Temaslı olduğunu bildiği halde AVM'ye geldi, cezayı yedi
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Temaslı olduğunu bildiği halde AVM'ye geldi, cezayı yedi

02.12.2020 15:38 | Son Güncelleme: 02.12.2020 15:42
Temaslı olduğunu bildiği halde AVM'ye geldi, cezayı yedi

Karabük'te temaslı olduğu halde karantina kuralını ihlal eden Afgan uyruklu bir kişiye 3 bin 150 TL para cezası kesildi.

Karabük'te temaslı olduğu halde karantina kuralını ihlal eden Afgan uyruklu bir kişiye 3 bin 150 TL para cezası kesildi.

Karabük'te yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında alışveriş merkezlerinde 'Hayat Eve Sığar' uygulamasına başlandı. Attaullah Qasimi (24) isimli genç annesinin test sonucunun pozitif çıkmasının ardından 14 gün karantinaya alındı. Temaslı olduğu halde karantinanın 8. gününde evinden çıkarak alışveriş merkezine giden Qasimi'nin, kapı girişindeki HES kodu sorgusunda riskli gözüktüğü tespit edildi. Güvenlik görevlileri genci dışarı çıkartarak durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Qasimi'ye karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL para cezası keserken, Afgan uyruklu genç çağırılan ambulansla evine gönderildi.

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Gazetecinin sorularına cevap veren Qasimi, "HES kodu falan bilmiyordum" diye konuştu.

Karantinasının 8. günü olduğunu ifade eden Qasimi, "2 gün falan yanlış oldu" dedi. - KARABÜK

Temaslı olduğunu bildiği halde AVM'ye geldi, cezayı yedi
Temaslı olduğunu bildiği halde AVM'ye geldi, cezayı yedi
Temaslı olduğunu bildiği halde AVM'ye geldi, cezayı yedi
Temaslı olduğunu bildiği halde AVM'ye geldi, cezayı yedi
Temaslı olduğunu bildiği halde AVM'ye geldi, cezayı yedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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