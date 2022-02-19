TEMA Vakfı Yöneticileri Vali Hüseyin Öner'i ziyaret etti

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - TEMA Vakfı Hanak İlçe Temsilcisi Akın Saraçoğlu ve beraberindeki vakıf üyeleri, Vali Hüseyin Öner'i makamında ziyaret ederek TEMA faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Görüşmede ilçede yapılan Hatıra Ormanı, Yaban Hayatı Beslemesi, Yetiştiricilere yönelik yapılan eğitim faaliyetleri ve çevre temizliği konularında gerçekleştirilen çalışmalardan derlenen bülten ve ulusal basında büyük ilgi uyandıran 'Yaban Hayatı Ekolojik Bölge Beslemesi' konulu video gösterisi sunuldu.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner'in eşi Zehra Mine Öner koordinatörlüğünde kentte devam eden Sıfır Atık Projesi kapsamında mavi kapak toplanmasına geçen sene önemli miktarda destek olduklarını belirten Temsilci Akın Saraçoğlu, bu yıl da aynı kararlılıkla ilçede plastik kapak toplamaya devam ettiklerini ve bu kapsamda il genelinde projeye öncülük eden Vali Öner ve eşi Zehra Mine Öner'e teşekkür etti. - ARDAHAN