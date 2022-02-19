TEMA Vakfı Yöneticileri Vali Hüseyin Öner'i ziyaret etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TEMA Vakfı Yöneticileri Vali Hüseyin Öner'i ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
TEMA Vakfı Yöneticileri Vali Hüseyin Öner'i ziyaret etti

TEMA Vakfı Hanak İlçe Temsilcisi Akın Saraçoğlu ve beraberindeki vakıf üyeleri, Vali Hüseyin Öner'i makamında ziyaret ederek TEMA faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - TEMA Vakfı Hanak İlçe Temsilcisi Akın Saraçoğlu ve beraberindeki vakıf üyeleri, Vali Hüseyin Öner'i makamında ziyaret ederek TEMA faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Görüşmede ilçede yapılan Hatıra Ormanı, Yaban Hayatı Beslemesi, Yetiştiricilere yönelik yapılan eğitim faaliyetleri ve çevre temizliği konularında gerçekleştirilen çalışmalardan derlenen bülten ve ulusal basında büyük ilgi uyandıran 'Yaban Hayatı Ekolojik Bölge Beslemesi' konulu video gösterisi sunuldu.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner'in eşi Zehra Mine Öner koordinatörlüğünde kentte devam eden Sıfır Atık Projesi kapsamında mavi kapak toplanmasına geçen sene önemli miktarda destek olduklarını belirten Temsilci Akın Saraçoğlu, bu yıl da aynı kararlılıkla ilçede plastik kapak toplamaya devam ettiklerini ve bu kapsamda il genelinde projeye öncülük eden Vali Öner ve eşi Zehra Mine Öner'e teşekkür etti. - ARDAHAN

TEMA Vakfı Yöneticileri Vali Hüseyin Öner'i ziyaret etti

TEMA Vakfı Yöneticileri Vali Hüseyin Öner'i ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Hisarcık, Ardahan, Hanak, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title