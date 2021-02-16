TEMA Vakfı "Sağlık Çalışanları Ormanı" oluşturdu

TEMA Vakfı, Kovid-19 salgınıyla mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanları için duyduğu minnet ve saygıyı ifade etmek üzere "Sağlık Çalışanları Ormanı" oluşturdu.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Akyurt'ta kurulan ormanda, salgın sebebiyle hayatını kaybeden her sağlık çalışanı adına bir fidan dikildi.

Sağlık çalışanlarının aileleri, adlarına düzenlenen sertifikaları "www.tema.org.tr/saglik-calisanlari-ormani" adresi üzerinden temin ederek dijital sertifikalarını çıktı olarak alabilecek.

Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, "Sağlık Çalışanları Ormanı"na ilişkin şunları kaydetti:

"Küresel salgınla en ön sırada mücadele eden sağlık çalışanlarına olan borcumuzu ödememizin imkanı yok. Biz, bu ormanla hayatını kaybetmiş sağlık çalışanlarının isim ve mücadelelerini onurlandırmak, onlara duyduğumuz minneti ifade etmek istedik. İnsanlığın sağlığı için kendi sağlığından vazgeçen ve ne yazık ki hayatını kaybetmiş sağlık çalışanları için bir orman oluşturmayı, gezegenimizin ve üzerinde yaşayan tüm canlıların sağlığı için faaliyet gösteren bir kurum olarak görev kabul ediyoruz. Bu vesileyle hayatlarını ortaya koyarak çalışmaya devam eden tüm sağlık çalışanlarına bir kez daha teşekkür ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur