TEMA Vakfı kurucusu Hayrettin Karaca için veda töreni
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TEMA Vakfı kurucusu Hayrettin Karaca için veda töreni

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucu Onursal Başkanı 97 yaşında hayatını kaybeden Hayrettin Karaca için veda töreni düzenlendi.

22.01.2020 13:02 | Son Güncelleme: 22.01.2020 13:02
TEMA Vakfı kurucusu Hayrettin Karaca için veda töreni

Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucu Onursal Başkanı 97 yaşında hayatını kaybeden için veda töreni düzenlendi.


Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) gerçekleşen törende, Karaca'nın fotoğrafı, sahneye yerleştirilen saksılardaki bitkilerin ortasına konuldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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