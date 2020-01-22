TEMA Vakfı kurucusu Hayrettin Karaca için veda töreni
Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucu Onursal Başkanı 97 yaşında hayatını kaybeden Hayrettin Karaca için veda töreni düzenlendi.
22.01.2020 13:02 | Son Güncelleme: 22.01.2020 13:02
Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucu Onursal Başkanı 97 yaşında hayatını kaybeden Hayrettin Karaca için veda töreni düzenlendi.
Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) gerçekleşen törende, Karaca'nın fotoğrafı, sahneye yerleştirilen saksılardaki bitkilerin ortasına konuldu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com