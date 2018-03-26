Tema'dan Mardin Bik'e Ziyaret

Mardin TEMA Vakfı İl Başkanı Kemal Aktürk ve Artuklu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Ramazan Güzel, Basın İlan Kurumu (BİK) Mardin Şube Müdürü Adnan Günbegi'yi ziyaret etti.

Mardin TEMA Vakfı İl Başkanı Kemal Aktürk ve Artuklu Kaymakamlığı SYDV Müdürü Ramazan Güzel, Basın İlan Kurumu (BİK) Mardin Şube Müdürü Adnan Günbegi'yi ziyaret etti. Günbegi, yerel gazetelerin sürekli yardımcısı olacaklarını belirterek yerel gazetelerin öneminden bahsetti.

Mardin TEMA VAKFI İl Başkanı Kemal Aktürk ise, Su Haftası sebebiyle bir konuşma yaptı. Aktürk, suyun dengeli kullanması gerektiğini belirterek israftan kaçınılması gerektiğini söyledi. Aktürk, anız yangınlarının da bütün yaşam dengesine zarar verdiğini hatırlattı. - MARDİN