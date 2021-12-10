TEMA Başkanı Ataç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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TEMA Başkanı Ataç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

TEMA Başkanı Ataç, AA'nın
AA / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

TEMA Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - TEMA Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çeşitli programlara katılmak üzere Kahramanmaraş'a gelen Ataç, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi, fotoğraflar hakkında muhabirlerden bilgi aldı.

Ataç, haber kategorisinde Mohammed Hamoud'un "Aç kalan minik yürekler", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca'", spor kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Kadınlar için daldı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

AA'nın dünyada başarılı ajanslar arasında yer aldığını belirten Ataç, "Gerçekten fotoğraf önemli bir kayıt. Bu yıl yaşadığımız olayları bir süre sonra unutabiliyoruz. O ilk canlılığı kalmıyor, onun için bütün emeği geçenleri kutluyorum. Çalışmayı çok olumlu buldum. Fotoğrafların hepsi çok güzel. Geleceğe çok güzel iz bırakıyorsunuz." diye konuştu.

TEMA Başkanı Ataç, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

TEMA Başkanı Ataç, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

TEMA Başkanı Ataç, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri

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