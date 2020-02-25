TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası
Haberler » Güncel » TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası - Haber

TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası

Bahçeşehir TEM otoyolunda freni patlayan bir kamyon önce tıra, ardından 4 araca çarptı.

25.02.2020 12:10 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:11
TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası

TEM otoyolunda freni patlayan bir kamyon önce tıra, ardından 4 araca çarptı. Yaşanan zincirleme kazada araç içerisinde sıkışan kamyon sürücüsü, ekipleri tarafından çıkartıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza Bahçeşehir TEM otoyolu İstanbul istikametinde yaşandı. Freni patladığı iddia edilen 07 AR 025 plakalı kamyon önce seyir halindeki tıra, ardından da 4 araca çarptı. Yaşanan zincirleme kaza sonrası sürücü Mehmet Yamaç kamyon içerisinde sıkıştı. Olay yerine ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışmasıyla sıkışa sürücü kurtarılarak sağlık ekiplerine verildi. Sürücü Yamaç, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Zincirleme kaza nedeniyle TEM otoyolu İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

(Murat Delice - Furkan Tan/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler