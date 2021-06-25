Son dakika! TEM Otoyolunda kaza: 1 kişi yaralandı
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Son dakika! TEM Otoyolunda kaza: 1 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı / Ensar Kıranlıoğlu - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre TEM Otoyolunda kaza: 1 kişi yaralandı İstanbul Başakşehir'de TEM Otoyolu Edirne istikametinde iki tır çarpıştı.

TEM Otoyolunda kaza: 1 kişi yaralandı

İSTANBUL - İstanbul Başakşehir'de TEM Otoyolu Edirne istikametinde iki tır çarpıştı. Tırın içinde sıkışan sürücü, ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 18.15 sıralarında, Başakşehir TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, H.T. idaresindeki tır, aynı istikamette seyreden H.B.'nin kontrolündeki tırla çarpıştı. Kazanın ardından, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın etkisiyle kullandığı tırın içerisinde sıkışan H.T., olay yerine gelen ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. H.T. sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazanın etkisiyle trafik durma noktasına gelirken, trafiğin akışı tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan tır, vinç yardımıyla yoldan kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü.

Son dakika! TEM Otoyolunda kaza: 1 kişi yaralandı
Son dakika! TEM Otoyolunda kaza: 1 kişi yaralandı
Son dakika! TEM Otoyolunda kaza: 1 kişi yaralandı
Son dakika! TEM Otoyolunda kaza: 1 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ensar Kıranlıoğlu

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