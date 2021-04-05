TEM otoyolunda feci kaza... Otomobil şarampole uçtu, sürücü hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TEM otoyolunda feci kaza... Otomobil şarampole uçtu, sürücü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / FARUK ÇİDEM - Haberler | 3. Sayfa

TEM otoyolunda feci kaza... Otomobil şarampole uçtu, sürücü hayatını kaybetti Bolu'da, TEM Otoyolu'nda yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole uçan otomobilin sürücüsü araçtan fırlayarak hayatını kaybetti.

TEM otoyolunda feci kaza... Otomobil şarampole uçtu, sürücü hayatını kaybetti

BOLU - Bolu'da, TEM Otoyolu'nda yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole uçan otomobilin sürücüsü araçtan fırlayarak hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.30 sıralarında TEM Otoyolu Dörtdivan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Ali Kemal Düzgün idaresindeki 06 ED 198 plakalı otomobil yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Metrelerce sürüklenen otomobil parçalara ayrılırken sürücü Düzgün araçtan fırladı.

Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde araçtan fırlayan sürücü Ali Kemal Düzgün'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Düzgün'ün cenazesi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Yeniçağa İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

TEM otoyolunda feci kaza... Otomobil şarampole uçtu, sürücü hayatını kaybetti
TEM otoyolunda feci kaza... Otomobil şarampole uçtu, sürücü hayatını kaybetti
TEM otoyolunda feci kaza... Otomobil şarampole uçtu, sürücü hayatını kaybetti
TEM otoyolunda feci kaza... Otomobil şarampole uçtu, sürücü hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FARUK ÇİDEM

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Özgür Özel Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Dilan Çıtak Kaan Yıldırım Burcu Biricik Caner Cindoruk
Spor Can Bartu Burak Yılmaz Yılmaz Vural Abdullah Avcı İsmail Kartal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Manisa Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TEM otoyolunda feci kaza... Otomobil şarampole uçtu, sürücü hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 19:54:18. #1.16#
title