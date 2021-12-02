TEM Otoyolu'nda yolun karşısına geçmek isteyince canından oldu - Haberler
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TEM Otoyolu'nda yolun karşısına geçmek isteyince canından oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

TEM Otoyolu'nda yolun karşısına geçmek isteyince canından oldu TEM Otoyolu'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 87 yaşındaki yaşlı adam otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - TEM Otoyolu'nda yolun karşısına geçmek isteyince canından oldu

İSTANBUL - TEM Otoyolu'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 87 yaşındaki yaşlı adam otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Beşiktaş TEM Otoyolu Maslak-Levent ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinden hava almak için dışarı çıkan Mehmet Rafet Yalaz, bir süre dolaştıktan sonra evine dönmek için kısa yol olan otoyolu kullanmak istedi. Otoyoldan yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Rafet Yalaz, M.A.'nın kullandığı 34 SH 3442 plakalı aracın çarpması sonucu metrelerce savrularak yere düştü. Kazayı gören trafikteki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri otoyolda önlem alarak trafiğin akışını sağlarken, sağlık ekipleri ise yaşlı adamı kontrol etti. Ekiplerin yaptığı incelemede Mehmet Rafet Yalaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza mahallinde yapılan çalışmaların ardından yaşlı adamın cansız bedeni morga kaldırılırken, sürücü M.A. ise emniyete götürüldü. Ekiplerin kazayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

Öte yandan olay yerine gelen yaşlı adamın yakınları birbirlerine sarılıp uzun süre gözyaşı döktü.

TEM Otoyolu'nda yolun karşısına geçmek isteyince canından oldu

TEM Otoyolu'nda yolun karşısına geçmek isteyince canından oldu

TEM Otoyolu'nda yolun karşısına geçmek isteyince canından oldu

TEM Otoyolu'nda yolun karşısına geçmek isteyince canından oldu

TEM Otoyolu'nda yolun karşısına geçmek isteyince canından oldu

TEM Otoyolu'nda yolun karşısına geçmek isteyince canından oldu

TEM Otoyolu'nda yolun karşısına geçmek isteyince canından oldu

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İhlas Haber Ajansı / Abdullah Altunbaş - Son Dakika Haberleri

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