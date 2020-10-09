TEM Otoyolu'nda kayan toprak trafiği felç etti
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TEM Otoyolu'nda kayan toprak trafiği felç etti

09.10.2020 22:08 | Son Güncelleme: 09.10.2020 22:17

TEM Otoyolu'nda kayan toprak trafiği felç etti -Kayan toprak iki şeridi kapatınca kilometrelerce araç kuyruğu oluştu -Yağmurla yamaçlardan akan toprak TEM Otoyoluna doldu Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolunda aşırı yağışlar sonucu yamaçtaki toprak yola aktı.

TEM Otoyolu'nda kayan toprak trafiği felç etti

-Kayan toprak iki şeridi kapatınca kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

-Yağmurla yamaçlardan akan toprak TEM Otoyoluna doldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolunda aşırı yağışlar sonucu yamaçtaki toprak yola aktı. İstanbul istikametinde tek şeride düşen yolda yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyrukları oluştu.

Kocaeli TEM Otoyolu Körfez geçişinde, aşırı yağışlarla yamaçtaki toprağın kayması sonucu trafiğin tek şeride düştüğü yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Olay akşam saatlerinde Körfez TEM Otoyolu Şirinyalı mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde başlayan aşırı yağmur sonrasında, TEM Otoyolu kenarındaki yamaçlardan akan toprak, yola kaydı. TEM Otoyolu'nda iki şeridin toprakla kapandığını gören sürücüler durumu polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, karayolları ekipleri de akan toprağı kaldırmak için çalışma başlattı. Kayan toprak nedeniyle 2 şeride düşen TEM Otoyolu İstanbul istikametinde yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Ekipler, yolu açma çalışmalarını sürdürüyor.

TEM Otoyolu'nda kayan toprak trafiği felç etti
TEM Otoyolu'nda kayan toprak trafiği felç etti
TEM Otoyolu'nda kayan toprak trafiği felç etti
TEM Otoyolu'nda kayan toprak trafiği felç etti
TEM Otoyolu'nda kayan toprak trafiği felç etti
TEM Otoyolu'nda kayan toprak trafiği felç etti
TEM Otoyolu'nda kayan toprak trafiği felç etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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