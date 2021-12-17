TEM OTOYOLU'NDA KARŞIYA GEÇMEK İSTEYEN İKİ KİŞİYE OTOMOBİL ÇARPTI

EDİRNE (DHA) - SULTANBEYLİ, Tem Otoyolu'nda yolun karşısına geçmek isteyen 2 kişiye otomobil çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile yolun karşısına geçmek isteyen 2 kişi yaralandı.

Kaza, 14.00 sıralarında TEM Otoyolu Sultanbeyli mevki, Edirne istikametinde meydana geldi. İddialara göre, emniyet şeridinde bekleyen Mehmet Toyanç (25) ile Yasin Özturkci (16) arkadaşı yolun karşısına geçmek için araçların geçmesini bekliyordu. O sırada seyir halindeki 34 DCD 481 plakalı Cem Alper Tosun, yönetimindeki otomobil önce bariyerlere ardında yol kenarında bekleyen iki kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Toyanç, beraberindeki kişi savruldu. Kazada yolda bekleyen 2 kişi ve otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Kartal Dr. Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Toyanç ile Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Yasin Özturkci'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü Cem Alper Tosun ise Sancaktepe Şehit Profesör Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedavi altına alındı.

'KÖTÜ BİR KAZA OLDU"

Görgü tanığı Emrah Kaya, '2 öğrenci otobandan karşıya geçmek istiyorlar. O sırada otomobil çarpmamak için uğraştı ama vurdu. Biri bariyere diğeri ise emniyet şeridinde kaldı. İkisinin de durumu ağır. Şoför camdan çıktı. Kötü bir kaza oldu" dedi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan aracın yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.