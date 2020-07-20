TEM Otoyolu kenarında ceset bulundu: Şüpheliler itiraf etti!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TEM Otoyolu kenarında ceset bulundu: Şüpheliler itiraf etti!

Sakarya'daki TEM Otoyolu kenarında Suriye uyruklu bir adamın cesedi bulundu. Ölen adamı eşi ve eşinin sevgilisinin öldürdüğü meydana çıktı. Detaylar haberimizde...

TEM Otoyolu kenarında ceset bulundu: Şüpheliler itiraf etti!
20.07.2020 14:20 | Son Güncelleme: 20.07.2020 14:37

Sakarya'da, TEM Otoyolu'nun kenarında cansız bedeni bulunan Suriye uyruklu Salem Hamdi'nin öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, adamın eşi M.K. (40) ve eşinin sevgilisi A.D. (31) ile sevgilinin arkadaşı A.A. (26) gözaltına alındı.

Suriye uyruklu Salem Hamdi'nin 16 Temmuz günü, TEM Otoyolu Adapazarı Gişeleri mevkisi yakınında, yol kenarına atılmış cesedi bulundu. Hamdi'nin cinayete kurban gittiğini belirleyen Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri çok yönlü araştırma başlattı. Yapılan araştırmalar sonunda Salem Hamdi'nin eşi M.K., onun sevgilisi A.D. ve A.A. İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.

CİNAYETİ İŞLEDİKLERİNE İTİRAF ETTİLER

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek sorgulanan 3 şüpheli, Hamdi'yi başına sert bir cisimle vurarak öldürdüklerini, cansız bedenini de Sakarya'ya getirerek otoyol kenarına attıklarını itiraf etti. Şüphelilerin, sorgusu halen sürüyor.

Kaynak : DHA

İlgili Haberler

Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı
Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı
Oğlunu kafese kilitleyerek kaynar suyla canına kıyan anne ve babanın cezası belli oldu
Oğlunu kafese kilitleyerek kaynar suyla canına kıyan anne ve babanın cezası belli oldu
Cezayir uyruklu iki kapkaççı İngiltere vatandaşı bir kişiyi gasbetti!
Cezayir uyruklu iki kapkaççı İngiltere vatandaşı bir kişiyi gasbetti!
PYD/PKK sözde üst düzey yöneticisi teslim oldu! Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut, Mersin'de teslim oldu
PYD/PKK sözde üst düzey yöneticisi teslim oldu! Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut, Mersin'de teslim oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi Magazin
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti Magazin
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
'Bedenimi kadavra olarak bağışladım' diyen Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi Magazin
"Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi
Birlikte alkol aldığı arkadaşının cüzdanını boşalttı! O anlar kamerada 3. Sayfa
Birlikte alkol aldığı arkadaşının cüzdanını boşalttı! O anlar kamerada
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor Ekonomi
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor Magazin
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Son Dakika: Netflix'ten Türkiye'den çekileceği yönündeki iddialara yanıt
Son Dakika: Netflix'ten Türkiye'den çekileceği yönündeki iddialara yanıt
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek
İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı
Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
2016/17 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan Osmanlıspor, TFF 2. Lig'e düştü
2016/17 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan Osmanlıspor, TFF 2. Lig'e düştü
Yeşim Salkım mayolu fotoğraflarını paylaştı: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var
Yeşim Salkım mayolu fotoğraflarını paylaştı: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var
Otomotiv devi Renault, 6 ayda 1 milyon 256 bin araç sattı
Otomotiv devi Renault, 6 ayda 1 milyon 256 bin araç sattı
Kurbanlıkların fiyatı büyükbaşta 5 bin ile 30 bin TL arasında, küçükbaşta ise 800 ile 3 bin 500 arasında değişecek
Kurbanlıkların fiyatı büyükbaşta 5 bin ile 30 bin TL arasında, küçükbaşta ise 800 ile 3 bin 500 arasında değişecek
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Yapı Kredi Kurban Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredi verecek
Yapı Kredi Kurban Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredi verecek
110 yıllık tarihi olan Ankaragücü, Süper Lig'den 5. kez küme düştü
110 yıllık tarihi olan Ankaragücü, Süper Lig'den 5. kez küme düştü
Öfkeli kız babası, düğünden önce kızıyla gezmesini istemediği nikahlı damadını topuğundan vurdu
Öfkeli kız babası, düğünden önce kızıyla gezmesini istemediği nikahlı damadını topuğundan vurdu
Tüketici derneklerinden araç kiralayacaklara çok önemli uyarı: Teslim almadan önce fotoğraf çekin
Tüketici derneklerinden araç kiralayacaklara çok önemli uyarı: Teslim almadan önce fotoğraf çekin
Ayasofya Camii'nin halıların rengi konusunda son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi
Ayasofya Camii'nin halıların rengi konusunda son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi
Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, Toulouse'un başkanı oldu
Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, Toulouse'un başkanı oldu
Ayasofya simgeli hatıra amacıyla euro basıldı
Ayasofya simgeli hatıra amacıyla euro basıldı
Kasım Süleymani'nin koordinat bilgilerini paylaşan kişi idam edildi
Kasım Süleymani'nin koordinat bilgilerini paylaşan kişi idam edildi
Son Dakika: Nihat Özdemir: Ana hedefimiz, 2020/21 sezonunu kısıtlı kapasite ile seyircili oynatabilmek
Son Dakika: Nihat Özdemir: Ana hedefimiz, 2020/21 sezonunu kısıtlı kapasite ile seyircili oynatabilmek
Kayıp Gülistan'ın ailesi Süleyman Soylu ile görüştü! Baraj suyu 15 gün içinde boşaltılacak
Kayıp Gülistan'ın ailesi Süleyman Soylu ile görüştü! Baraj suyu 15 gün içinde boşaltılacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ömer Çelik Hulusi Akar Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Ozan Güven Deniz Seki Selçuk Yöntem Serenay Sarıkaya
Spor İrfan Buz Caner Erkin Gökhan Gönül Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Muğla Beşiktaş Ayasofya Şampiyon
Şu an buradasınız: TEM Otoyolu kenarında ceset bulundu: Şüpheliler itiraf etti! - Sakarya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.7.2020 15:08:47. #1.14#
title