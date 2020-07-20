TEM Otoyolu kenarında ceset bulundu: Şüpheliler itiraf etti! Sakarya'daki TEM Otoyolu kenarında Suriye uyruklu bir adamın cesedi bulundu. Ölen adamı eşi ve eşinin sevgilisinin öldürdüğü meydana çıktı. Detaylar haberimizde...

Sakarya'da, TEM Otoyolu'nun kenarında cansız bedeni bulunan Suriye uyruklu Salem Hamdi'nin öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, adamın eşi M.K. (40) ve eşinin sevgilisi A.D. (31) ile sevgilinin arkadaşı A.A. (26) gözaltına alındı.

Suriye uyruklu Salem Hamdi'nin 16 Temmuz günü, TEM Otoyolu Adapazarı Gişeleri mevkisi yakınında, yol kenarına atılmış cesedi bulundu. Hamdi'nin cinayete kurban gittiğini belirleyen Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri çok yönlü araştırma başlattı. Yapılan araştırmalar sonunda Salem Hamdi'nin eşi M.K., onun sevgilisi A.D. ve A.A. İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.

CİNAYETİ İŞLEDİKLERİNE İTİRAF ETTİLER

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek sorgulanan 3 şüpheli, Hamdi'yi başına sert bir cisimle vurarak öldürdüklerini, cansız bedenini de Sakarya'ya getirerek otoyol kenarına attıklarını itiraf etti. Şüphelilerin, sorgusu halen sürüyor.

Kaynak : DHA