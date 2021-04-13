Toprak dolu hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi
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Toprak dolu hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi TEM Otoyolu İstanbul istikameti Kumburgaz mevkiinde toprak dolu hafriyat kamyonu bir aracın üzerine devrildi.
Toprak dolu hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi
İSTANBUL - TEM Otoyolu İstanbul istikameti Kumburgaz mevkiinde toprak dolu hafriyat kamyonu bir aracın üzerine devrildi. Kazada araç içerisinde bulunan bir kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE