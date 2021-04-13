Toprak dolu hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi
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Toprak dolu hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi

İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE - Haberler | 3. Sayfa

Toprak dolu hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi TEM Otoyolu İstanbul istikameti Kumburgaz mevkiinde toprak dolu hafriyat kamyonu bir aracın üzerine devrildi.

Toprak dolu hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi

İSTANBUL - TEM Otoyolu İstanbul istikameti Kumburgaz mevkiinde toprak dolu hafriyat kamyonu bir aracın üzerine devrildi. Kazada araç içerisinde bulunan bir kişi hayatını kaybetti.

Toprak dolu hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi
Toprak dolu hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi
Toprak dolu hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi
Toprak dolu hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 13:35:54. #1.15#
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