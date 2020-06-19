Son dakika: Hadımköy'de içinde çok sayıda yolcunun bulunduğu minibüs devrildi: 10 yaralı Son dakika: İçinde çok sayıda yolcunun bulunduğu bir minibüs, TEM Otoyolu Hadımköy mevkiinde devrildi. Kazada 10 kişi hafif şekilde yaralandı.

TEM Otoyolu Hadımköy mevkiinde Edirne istikametinde başka bir araçla çarpışan servis minibüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere 10 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken Edirne istikametine trafik yoğunluğu oluştu. Ayrıntılar geliyor... Kaynak: DHA