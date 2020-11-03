TEM'de freni patlayan kamyon zincirlemeye kazaya sebep oldu: 1'i ağır 9 kişi yaralandı
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TEM'de freni patlayan kamyon zincirlemeye kazaya sebep oldu: 1'i ağır 9 kişi yaralandı

03.11.2020 22:31 | Son Güncelleme: 03.11.2020 22:44

TEM Otoyolu Bolu Dağı tünelinde freni patlayan bir kamyon, önünde ilerlemekte olan 6 otomobil ve 1 tıra çarptı. Zincirleme kazada 1'i ağır toplam 9 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinde giden ve freni patlayan kamyon önündeki araçlara çarptı. 6 otomobil, 1 kamyon ve 1 tırın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır toplam 9 kişi yaralandı.

İSTANBUL İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPANDI

Kaza, TEM Otoyolu Bolu Dağı tüneli İstanbul istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 BGG 417 plakalı kamyonun freni patlaması sonucu önünde ilerlemekte olan 6 otomobil ve 1 tıra çarptı. Zincirleme kazada 1'i ağır toplam 9 kişi yaralandı. Feci kaza sonucu TEM Otoyolu Bolu Dağı İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

TEM'de freni patlayan kamyon zincirlemeye kazaya sebep oldu: 1'i ağır 9 kişi yaralandı
TEM'de freni patlayan kamyon zincirlemeye kazaya sebep oldu: 1'i ağır 9 kişi yaralandı
TEM'de freni patlayan kamyon zincirlemeye kazaya sebep oldu: 1'i ağır 9 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FARUK ÇİDEM

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