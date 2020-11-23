Son dakika 3. sayfa: TEM'de feci kaza...Otomobilinden indi, tırın altında kalarak feci şekilde can verdi

Kocaeli'nde otobanda aracını durduran bir vatandaş bagajını açmak için araçtan indi. Bu sırada hızla gelen bir TIR talihsiz adama çarparak metrelerce sürükledi. Olay yerine gelen ekipler, adamın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Gebze ilçesi TEM Otoyolu Çenedere Viyadüğü'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde yolun orta şeridinde duran 06 AK 4231 plakalı Renault marka otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü, henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı aracından inerek aracın bagajını açtı.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Bu sırada arka yönden gelen Hayri K. yönetimindeki 37 LA 786 plakalı TIR, otomobil ve sürücüsüne çarparak metrelerce sürükledi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ve Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde incelemesi sürerken, 2 şeridi trafiğe kapanan TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde yoğunluk oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK