Son dakika 3. sayfa: TEM'de feci kaza...Otomobilinden indi, tırın altında kalarak feci şekilde can verdi
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Son dakika 3. sayfa: TEM'de feci kaza...Otomobilinden indi, tırın altında kalarak feci şekilde can verdi

23.11.2020 13:46 | Son Güncelleme: 23.11.2020 14:56

Kocaeli'nde otobanda aracını durduran bir vatandaş bagajını açmak için araçtan indi. Bu sırada hızla gelen bir TIR talihsiz adama çarparak metrelerce sürükledi. Olay yerine gelen ekipler, adamın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Gebze ilçesi TEM Otoyolu Çenedere Viyadüğü'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde yolun orta şeridinde duran 06 AK 4231 plakalı Renault marka otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü, henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı aracından inerek aracın bagajını açtı.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Bu sırada arka yönden gelen Hayri K. yönetimindeki 37 LA 786 plakalı TIR, otomobil ve sürücüsüne çarparak metrelerce sürükledi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Son dakika 3. sayfa: TEM'de feci kaza...Otomobilinden indi, tırın altında kalarak feci şekilde can verdi

YAŞAMINI YİTİRDİ

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ve Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde incelemesi sürerken, 2 şeridi trafiğe kapanan TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde yoğunluk oluştu.

Son dakika 3. sayfa: TEM'de feci kaza...Otomobilinden indi, tırın altında kalarak feci şekilde can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK

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Haber Yorumları (1)
VATAN DAŞ: Adamın aracı eğer arıza sebebiyle orta şeritte kaldıysa, bagajı reflektör çıkarmak için açmış olabilir. TIR''ın orta şeritte ne işi var, o da ayrı bir mesele. Takip mesafesine de uyulmadığı için böyle kazalar oluyor. Ülkemizdeki şoförlerin hemen hepsi hız kuralları bir yana, herhang bir trafik kuralına uymaya niyeti yok niyeti. Temkin sıfır, takip mesafesi sanki önündeki aracın içinden geçecekmişçesine, şerit izleme ve takip kurallarını söylesen bilen yok. Sorsan hepsi müslüman, hepsi vatansever
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