TEM'de ele geçirildi, 25 milyon 500 bin adet...
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TEM'de ele geçirildi, 25 milyon 500 bin adet...

TEM'de ele geçirildi, 25 milyon 500 bin adet...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Derince ilçesi TEM Otoyolu'nda durdurulan 2 kamyon ve bir depoda yapılan aramada 25 milyon 500 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.

Kocaeli'nin Derince ilçesi TEM Otoyolu'nda durdurulan 2 kamyon ve bir depoda yapılan aramada 25 milyon 500 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan 2 kamyonun gümrük kaçağı makaron sevkiyatı yaptığı yönünde istihbarata ulaşılması neticesinde harekete geçti. Ekipler tarafından takibe alınan kamyonlar, Derince ilçesinde düzenlenen operasyonla durduruldu. Ekipler tarafından yapılan aramalarda, kamyonların kasasında onlarca koli dolusu gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.

25 MİLYON 500 BİN ADET GÜMRÜK KAÇAĞI BOŞ MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

Olayla ilgili araştırmalarını genişleten ekipler, kamyonların hareket ettiği bir depoya operasyon düzenledi. TEM Otoyolu'nda durdurulan kamyonlar ve depoda yapılan aramalarda toplam 25 milyon 500 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili M.Y.Ö., M.A., M.A.K. ve Y.Ç. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, makaronlara ve kamyonlara el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Murat Kanber/İHA)

TEM'de ele geçirildi, 25 milyon 500 bin adet...
TEM'de ele geçirildi, 25 milyon 500 bin adet...
TEM'de ele geçirildi, 25 milyon 500 bin adet...
TEM'de ele geçirildi, 25 milyon 500 bin adet...
TEM'de ele geçirildi, 25 milyon 500 bin adet...
TEM'de ele geçirildi, 25 milyon 500 bin adet...
TEM'de ele geçirildi, 25 milyon 500 bin adet...
TEM'de ele geçirildi, 25 milyon 500 bin adet...
TEM'de ele geçirildi, 25 milyon 500 bin adet...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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