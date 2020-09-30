Telman Nusretoğlu kimdir?
30.09.2020 22:11 | Son Güncelleme: 30.09.2020 22:14
Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Telman Nusretoğlu izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Telman Nusretoğlu kimdir?
Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Aydın Sezer, hakkında araştırmalar yapılıyor. Telman Nusretoğlu kimdir?
TELMAN NUSRETOĞLU KİMDİR?
Telman Nusretoğlu, Dünya Tarihi, Siyaset - Politika, Tarih kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.
Başlıca kitapları;
Azerbaycan'da Rus Kilisesi ve Rusçuluk Faaliyetleri 1828-1905
Rusya'nın Azerbaycan'da Hakimiyet Kurma Mücadelesi
Telman Nusretoğlu tarafından yazılan son kitap "Azerbaycan'da Rus Kilisesi ve Rusçuluk Faaliyetleri 1828-1905", okurların beğenisine sunulmuştur.