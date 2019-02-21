Tellioğlu; "Belediyenin Kaynaklarını Adaletli Bir Şekilde Dağıtacağım"

Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi Karesi Belediye Başkan Adayı Levent Tellioğlu, seçim çalışmaları kapsamında Yağcılar ve Kamçıllar kırsal mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Yağcılar'da büyük bir ilgiyle karşılanan Tellioğlu belediyenin kaynaklarını tüm mahallelere adaletli bir şekilde dağıtacağını söyledi.

Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi Karesi Belediye Başkan Adayı Levent Tellioğlu seçim çalışmaları kapsamında 2 kırsal mahalleyi ziyaret etti. İlk olarak Yağcılar'a giden Levent Tellioğlu burada vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Mahalle meydanında bir konuşma yapan Tellioğlu göreve geldiği taktirde Yağcılar'ın sağlık ocağı, yol ve kanalizasyon sorunlarını çözmek için çalışacağını söyledi.

Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi Karesi Belediye Başkan Adayı Levent Tellioğlu Yağcılar kırsal mahallesinde yaptığı konuşmada şunları söyledi; "Bizi burada karşıladığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir süredir çalışmalarımızı yapıyoruz. Amacımız ve niyetimiz sizlere hizmet etmek. Türkiye'nin sorunlarını sabaha kadar tartışsak bitmez hele hele sizin sorunlarınızı günlerce tartışsak bitmez. Fakat kırsaldaki problemlerimizde çok büyük bunları da biliyoruz. Bizlerde bu problemlerde sizlerin yanında olmaya çalışacağımıza söz veriyoruz. Bu fiyatlarla sizlerin üretmeniz bizlerin karnını doyurmanız çok mümkün değil. Bunların farkındayız. Sürekli ithal ürünler alıyoruz. Devletimiz sizi desteklese üretiminizi arttırsa hem kazanırsınız mutlu olursunuz hem de bizler yurt dışından değil sizlerin emekleriyle doyarız. Gerçek emekçiler sizlersiniz. Belediyenin kaynakları vatandaşlar tarafından oluşturuluyor. Bu kaynakların sizlere hakça dağıtılması lazım. Bu adaliyeti biz sizlere dağıtmak için göreve talip olduk. Sizlerde bizlere bu göreve uygun görürseniz 1 Nisan'dan itibaren yine buraya gelerek sorunlarımızı yerinde tespit ederek çözüme kavuşturmayı diliyoruz."dedi.

Tellioğlu'nun 2.durağı Kamçıllar mahallesi oldu. Burada kahvehane ziyaretleri gerçekleştiren Levent Tellioğlu bu göreve hizmet için talip olduğun söylerken mahalle sakinlerinden Kamçıllar mahallesinin sorunlarını tek tek dinleyerek not aldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA