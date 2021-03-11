Tell Me Why Episode 1, Xbox ve PC'de ücretsiz oldu! Tell Me Why sistem gereksinimleri neler?

DONTNOD Entertainment'ın son oyunu olan Tell Me Why'ın ilk bölümü artık Xbox One ve PC'de ücretsiz olarak oyuncuların erişimine açıldı. Aksiyon-macera oyunu olan Tell Me Why, ikiz Tyler ve Alyson Ronan'ın sorunlu ve rahatsız çocukluklarını doğaüstü yollarla yeniden keşfetmelerini ve geçmişleriyle birlikte hesaplaşma hikayelerini anlatıyor. The Me Why oyunu 3 bölümden oluşuyor.

BİR ANDA TWITTER'DA DUYURULDU!

Geliştiriciler üç bölümden oluşan oyunun hikayesinin ilk bölümünün ücretsiz olarak sunulacağını Twitter üzerinden beklenmedik bir şekilde duyurdu. Ayrıca geliştirici tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer alıyor, "Artık DONTNOD Entertainment ve Xbox Game Studios'tan bu ödüllü sınıfının en iyisi olan mecara oyunun ilk bölümünü ücretsiz olarak deneyimleyebilirsiniz. Ayrıca oyunun geri kalan bölümleri artık daha ekonomik."

Geçen yılın sonlarında DONTNOD Entertainment, Aralık ayında piyasa sürülen Twin Mirror'da dahil olmak üzere 6 yeni projeye sahip olduğunu açıkladı. DONTNOD'daki geliştiriciler, klasik hikaye oyunu üzerinde çalışmalarıyla ünlendi ancak, henüz keşfedilmemiş yeni türlere geçmeyi düşündükleri de biliniyor.

TELL ME WHY SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 2021

Minimum Sistem Gereksinimleri:

· İşletim Sistemi: Windows 7 (64-bit)

· İşlemci: Intel Core i3 4130/ AMD FX 4300 – 3.4 GHz

· Bellek: 4 GB RAM

· Ekran Kartı: NVIDIA GTX 750Ti/ AMD Radeon R7 260X

· DirectX: Sürüm 11

· Depolama: 25 GB kullanılabilir alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

· İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

· İşlemci: Intel Core i5 4570/ AMD Ryzen 3 1300X – 3.5 GHz

· Bellek: 8 GB RAM

· Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060/ AMD Radeon R9 290X

· DirectX: Sürüm 12

· Depolama: 25 GB kullanılabilir alan