Televizyonu olmayan öğrencilere EBA'dan ders izlemesi için televizyon hediye etti
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Eğitim Bilişim Ağı, Ekrem Yavaş, Sındırgı, TV, Yerel

Televizyonu olmayan öğrencilere EBA'dan ders izlemesi için televizyon hediye etti

Televizyonu olmayan öğrencilere EBA'dan ders izlemesi için televizyon hediye etti Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, evlerinde televizyon olmadığı için derslerini takip edemeyen 2 kardeşe, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, yardım ederek televizyon hediye etti.

22.04.2020 14:58 | Son Güncelleme: 22.04.2020 15:00
Televizyonu olmayan öğrencilere EBA'dan ders izlemesi için televizyon hediye etti

Televizyonu olmayan öğrencilere EBA'dan ders izlemesi için televizyon hediye etti

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, evlerinde televizyon olmadığı için derslerini takip edemeyen 2 kardeşe, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, yardım ederek televizyon hediye etti.

Çin'de ortaya çıkarak dünyaya yayılan korona virüs salgınına karşı önlemler devam ediyor. Bu kapsamda eğitime ara verilmesinin ardından, evde kalan öğrenciler için televizyon ve internet aracılığıyla uzaktan eğitime başlandı.

Çavdaroğlu Mahalle Muhtarı Şevket Yılmaz ve Sındırgı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Salih Durak, 5 çocuk ile tek başına yaşayan 32 yaşındaki Fatma Talas'ı ziyareti sırasında çocukların evde televizyon olmadığı için dersleri takip edemediğini öğrenince Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ile çocukları konuşturdu. 7. sınıfa giden Sibel ve 3. sınıfa giden Ecrin, Başkan Yavaş'tan televizyon istedi. Çocukların eğitimden geri kalmaması için Başkan Yavaş hemen talimat verdi. Vefa ekibi televizyonun montajını tamamladıktan sonra çocuklar eğitimlerine devam etti.

13 yaşındaki Sibel evde anneleriyle birlikte evde 6 kişi kaldıklarını ifade ederek, "Okullar tatil olduğu için televizyonumuzda bozuk olduğu için Başkanımızdan televizyon istedim. Başkanımızda televizyonu hediye etti, eğitimlerimize devam ediyoruz" dedi.

Sındırgı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Salih Durak ise "Başkanımıza ulaşılan bir bilgi neticesinde aileye ziyarete geldik. Babaları ailemizi terk etmişler. Ablamız da yeni bir doğum yapmış. Onun üzerine buraya geldik. İhtiyaçlarını Kaymakamlık ve Belediye olarak karşıladık. Televizyonları bozuk olduğu için uzaktan eğitimi takip edemediklerini başkanımıza söylediler. Başkanımız da çocuklar derslerinden kalmasın diye televizyon hediye etti. Televizyonun kurulumu yapıldı. Sibel ve Ecrin okusun arkadan gelen diğer kardeşlerde okusun yeter ki. Derslerinin dışında televizyonda seyredebilsinler" dedi.

Televizyonu olmayan öğrencilere EBA'dan ders izlemesi için televizyon hediye etti

Kaynak: İHA

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