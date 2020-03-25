Televizyonları olmadığı için uzaktan eğitim alamayan çocukların yardımına kaymakam yetişti
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Hüseyin Çam, Kızıltepe, Mardin, TV, Yaşam

Televizyonları olmadığı için uzaktan eğitim alamayan çocukların yardımına kaymakam yetişti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan Ahmet ve Emine Şendil çiftinin çocukları, evde televizyon olmadığı için uzaktan eğitimden yararlanamadı.

25.03.2020 10:57 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:58
Televizyonları olmadığı için uzaktan eğitim alamayan çocukların yardımına kaymakam yetişti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan Ahmet ve Emine Şendil çiftinin çocukları, evde televizyon olmadığı için uzaktan eğitimden yararlanamadı. Durumu öğrenen Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam, kardeşlere televizyon hediye ederek uzaktan eğitimden yararlanmalarını sağladı.

Bahçelievler Mahallesi 236'ıncı sokakta ikamet eden Emine ve Ahmet Şendil çiftinin 8 çocuğundan 5'i okula gidiyor. Korona virüs salgını nedeni ile okulların tatil edilmesinin ardından öğrencilere uzaktan eğitim programı açıldı. TRT ve EBA TV üzerinden eğitimler devam ederken Şendil ailesinin evinde televizyon olmaması, çocukların eğitimlerinin aksamasına neden oldu. Dumuru öğrenen Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, çocuklara eğitimleri için bir televizyon hediye ederek yüzlerini güldürdü. Kızıltepe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı inceleme ekibi televizyonu getirip kurulumunu gerçekleştirdi. Yüzleri gülen çocuklar ellerine defter ve kalemlerini alarak televizyonlarından derslerini takip etmeye başlamanın mutluluğunu yaşadı.

Artık evde eğitimlerine devam edebileceklerini vurgulayan 11 yaşındaki Abdulkerim Şendil, "Virüsten dolayı okullar kapandı. Eğitimimizi artık yapamadık. Eğitim için televizyona bakmamız lazımdı. Bizim televizyonumuz da yoktu. Babam kaymakamlığı aradı, onlar bize şimdi televizyon gönderdi. Onların sayesinde şimdi eğitimimizi takip edebiliyoruz" dedi.

Baba Ahmet Şendil ise, "Televizyonumuz olmadığı için çocuklarım evde eğitim göremiyorlardı. Kızıltepe Kaymakamlığına başvurduk. Sonra bizi sosyal yardımlaşmaya yönlendirdiler. Allah kaymakamdan da sosyal yardımlaşmadan da razı olsun bize yardımcı oldular. Bize televizyonu getirdiler, kurdular. Çocuklarımız şuan televizyonda derslerini görüyor ve eğitimlerini iyi yapıyorlar" diye konuştu.

Çocukların eğitimi için hemen harekete geçtiklerini anlatan Kızıltepe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı incelemecisi Abdulbari Altın, "Mağazadan hemen bir televizyon aldık, getirdik ve kurulumunu yaptık. Ahmet beyin çocukları şu an çok rahat bir şekilde evde eğitimlerini alıyorlar" şeklinde konuştu. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Manşet

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