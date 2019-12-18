Televizyon tarihinin en büyük biri beyaz perdeye taşındı

18.12.2019 11:30 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:34

2016 yılında Fox News kurucusu ve CEO'su Roger Ailes'in kadın çalışanlarına tacizde bulunduğu iddiası gündeme bomba gibi düşmüş ve olayın basına yansımasının ardından Ailes görevinden istifa etmişti. 20 Aralık'ta tüm dünya ile aynı anda Türkiye'de de vizyona girecek olan Bombshell/Skandal filmi de büyük sansasyon yaratan bu olayın gerçek hikayesini beyaz perdeye taşıyor.

Skandal, tüm zamanların en güçlü ve tartışmalı medya imparatorluğu olan Fox Haber'in kurulmasına yardımcı olan adamı alt eden kadınların hikâyesini anlatırken özünde ise üç farklı kadının, kontrolsüz güç ve istismarla baş ederken, cesaretin nasıl anlık oluştuğunu da gösteriyor. Bu yılın Oscar adaylıklarında adı geçen Skandal'da Oscar ödüllü Nicole Kidman televizyon yorumcusu Gretchen Carlson'ı, Oscar ödüllü Charlize Theron Fox'tan NBC'e geçiş yapan Megyn Kelly'i, Margot Robbie ise Kayla adlı karakteri canlandırıyor. Olayların merkezinde bulunan Ailes'e ise John Lithgow hayat veriyor.

Filmin hikayesi şöyle başladı: 2016 yılı yazında, ses getiren Fox&Friends programının vazgeçilmez sunucularından olan Gretchen Carlson işten kovulmasının ardından Fox Haber'in kurucusu Roger Ailes'a cinsel taciz davası açtı. Öncesinde planladığı şekilde olayların gelişmesinin ardından Carlson'ın hezimete uğramasını beklerken sadece 16 günde Ailes, kurumsal tarihin en büyük düşüşlerinden birini yaşadı. O bile, çok sayıda kadının anlattığı hikâyelerin gücüyle başa çıkamazdı. Bu kişiler arasında Fox News muhabiri Megyn Kelly de vardı. Ama mesele sadece Fox'taki kadınlar değildi. Yaklaşık bir yıl sonra, Ekim 2017'de, New York Times,Harvey Weinstein aleyhinde yapılan birçok suçlamayı haber yaptı. Bu haberle birlikte, o zamanlar çok küçük çaplı olan #MeToo (Ben de) hareketini, muazzam bir küresel fenomene dönüştürdü.

Kaynak: Bültenler